Realme GT 2 Pro gelanceerd, binnenkort naar Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor 2022 is het de missie van Realme om meer premium telefoons te maken dan in voorgaande jaren , en het begint allemaal met de Realme GT 2 Pro.

Het noemt dit zijn "meest premium vlaggenschip line-up tot nu toe", en er is meer dan genoeg over deze telefoon om hem te laten opvallen, te beginnen met het ontwerp.

Zoals werd onthuld in de aanloop naar de lancering, zet Realme zijn ontwerppartnerschap met Naoto Fukusawa voort en heeft het het eerste "biobased polymeerontwerp" gecreëerd.

Realme zegt dat het is ontworpen "op het duurzame concept van papierkunst", wat betekent dat de achterkant van het apparaat is gemaakt van een bio-polymeer en ervoor zorgt dat dit de meest duurzame telefoon tot nu toe zou kunnen zijn; het verminderen van de ecologische voetafdruk van de telefoon met 35 procent, vergeleken met de gebruikelijke glas/metaal-ontwerpen.

Beste smartphone 2022: we testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 4 januari 2022

De "Paper"-afwerking is verkrijgbaar in witte en groene kleuren en wordt vergezeld door klassieke 'Steel Black'- en 'Titanium Blue'-afwerkingen, die niet dezelfde bio-polymeer papierachtige afwerking lijken te hebben.

Alle specificaties wijzen op de wens van Realme om ook een echte vlaggenschiptelefoon te maken. Te beginnen met het scherm, dat een QHD+-resolutie en een pixeldichtheid van 525 pixels per inch heeft.

Het is een 10-bits scherm met LTPO-technologie, en dat betekent dat het meer dan een miljard kleuren kan weergeven en beschikt over adaptieve verversingssnelheden van 1-120Hz. Dat zou het een van de beste schermen op de markt moeten maken, in lijn met de grote vlaggenschepen.

Met een contrastverhouding van 5 miljoen op één en HDR10+-certificering kan het ook de modernste HDR-video-inhoud bijhouden.

Binnenin is het geen verrassing dat Realme koos voor het Snapdragon 8 Gen 1-platform , en dat naast 8 GB of 12 GB RAM, plus 128 GB, 256 GB of 512 GB opslag.

Zelfs het camerasysteem beschikt over topspecificaties, met een drievoudig camerasysteem geleid door de 50-megapixel primaire camera, een superbrede 150-graden ultrawide en een 40x microcamera. Het is een soortgelijk camerasysteem als wat we in 2021 in de Oppo Find X3 Pro zagen.

Met een batterij van 5000 mAh zou hij gemakkelijk een hele dag mee moeten gaan en heeft 65 W SuperDart-oplaadtechnologie om ervoor te zorgen dat je hem heel snel weer kunt vullen.

Realme zegt dat zijn vlaggenschip van de volgende generatie binnenkort naar Europa zal komen, maar tot nu toe hebben we er geen lanceringsprijs voor. We verwachten echter dat het goedkoper zal zijn dan zowel Oppo- als OnePlus-telefoons.