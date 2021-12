Realme GT 2 Pro onthuld, met Paper Tech Master Design

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Realme GT 2 Pro-telefoon is onthuld voorafgaand aan het officiële lanceringsevenement in China volgende maand. En het lijkt in niets op de gelekte afbeeldingen die we de afgelopen weken hebben gezien.

De Realme GT 2 Pro, ontworpen in samenwerking met Naoto Fukasawa, is geïnspireerd op papier en heeft een "biobased polymeer"-constructie.

Het bedrijf noemt het "Paper Tech Master Design" en de aangeleverde afbeeldingen tonen een toestel dat modern en neutraal is. Een element van de textuur van papier zal aanwezig zijn in de behuizing van de handset.

De officiële lancering vindt plaats op het vasteland van China op 4 januari 2022 , maar Realme heeft ook onthuld dat het vlaggenschip in de GT 2-serie ook een 150-graden ultrabrede camera aan de achterkant zal hebben.

"Realme gelooft dat materialen ontwerpgrenzen in alle richtingen kunnen doorbreken. Onderscheidend productontwerp is essentieel voor alle Realme-producten, maar het milieu zal niet worden opgeofferd in zijn naam. Dit is waar Realme denkt dat stijl en duurzaamheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Realme gelooft in de harmonie tussen milieu en technologie", aldus het bedrijf in een verklaring.

Eerdere geruchten beweren ook dat de GT 2 Pro een van de eerste telefoons zal zijn met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-verwerking van Qualcomm.