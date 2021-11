Doet de Realme GT 2 Pro je ergens aan denken?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Realme GT 2 Pro is in ieder geval in naam bevestigd door de fabrikant en algemeen wordt verwacht dat deze begin volgend jaar officieel wordt gelanceerd. Maar we weten er nog niet veel van - officieel althans.

Online leaker OnLeaks heeft echter enkele aanwijzingen gegeven, waarbij een paar belangrijke specificaties, prijzen en een weergave van hoe de telefoon eruit zou kunnen zien, zijn gelekt.

Wat de specificaties betreft, beweert hij dat het een 6,8-inch WQHD + OLED-scherm zal hebben, met 120 Gz en wordt aangedreven door een nog aan te kondigen Snapdragon 8 Gen 1-verwerking.

Hallo #FutureSquad !



Hier komt je allereerste blik op de #RealmeGT2Pro in twee kleuropties door middel van een officiële persweergave, evenals enkele specificaties (display, processor en achteruitrijcamera) en de startprijs!



Namens mijn vrienden @91mobiles -> https://t.co/J7FRD6MtA4 pic.twitter.com/WubSMJHSbQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) 29 november 2021

Charley Boorman, Black Friday-technologie en meer - Pocket-lint Podcast 131 Door Rik Henderson · 29 November 2021

Er zal een camera-eenheid met drie lenzen aan de achterkant zijn, die schijnbaar uitsteekt en een standaardcamera van 50 megapixels herbergt, plus een ultragroothoeklens van 50 megapixels en een telefoto van 8 megapixels.

OnLeaks zegt ook dat het ongeveer $ 799 (£ 600) zal verkopen.

Het grootste deel van zijn lek is echter de weergave - niet in de laatste plaats omdat het ons echt ergens aan herinnert. Sommigen hebben gesuggereerd dat het vergelijkbaar is met de Google Nexus 6P, die ook een camerabalk had die zich vanaf de achterkant uitstrekte.

Voor ons is het echter iets anders dat in ons opkomt - iets meer ordinair en futurama-istisch.

Ja, dat klopt, de Realme GT Bender komt begin 2022 eraan.

We brengen je meer als we het hebben.