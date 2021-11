Realme GT Neo 2 komt naar Europa, lancering 15 november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme heeft de telefoon al in China en India gelanceerd en heeft aangekondigd dat zijn krachtige middenklasse GT Neo 2 zeer binnenkort naar Europa komt.

De volgende telefoonlancering van Realme in Europa vindt plaats op 15 november en - omdat het al in andere regios is aangekondigd - weten we al precies wat we van de smartphone kunnen verwachten.

De Neo 2 is ontworpen om de kloof tussen de middenklasse en vlaggenschipmarkt te overbruggen en wordt aangedreven door de Snapdragon 870-processor.

Zoals we hebben gezien bij gebruik op andere apparaten, is het een chipset die veel oomph biedt. De telefoon heeft ook een enorme batterij van 5000 mAh en een SuperDart-snellaadtechnologie van 65 W.

Dat SuperDart-opladen is qua prestaties vrijwel identiek aan de SuperVOOC- en Warp Charge-technologie van Oppo en OnePlus . Dat betekent een volledige lading in minder dan 40 minuten.

Omdat deze telefoon draait om snelheid en prestaties, is er een 120Hz AMOLED-display aan de voorkant. Deze specifieke is 6,62-inch diagonaal en heeft een paneel met een resolutie van 1080 x 2400.

Het kan een maximale helderheid van 1300 nits bereiken, heeft een contrastverhouding van 5.000.000:1 en ondersteunt HDR10+-content.

Met een bemonsteringsfrequentie van 600 Hz en een intern groot dampkoelsysteem is het duidelijk ook ontworpen om gelijke tred te houden met de snelste, meest veeleisende mobiele games op de markt.

Er is een drievoudig camerasysteem aan de achterkant met een primaire 64-megapixelsensor naast een 8-megapixel ultrabrede en lage resolutie 2-megapixel macro.

Het enige dat we niet weten, is hoeveel het gaat kosten als het er eenmaal is. Gelukkig is 15 november niet zo ver weg, dus dat zullen we snel genoeg weten.