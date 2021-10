Realme 8i is een goedkope telefoon met 120Hz snel verversingsscherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Realme 8i, voor het eerst aangekondigd in India in september, is een goedkope telefoon met een 120Hz snel verversingsscherm. En nu komt het ook naar de Europese markten - met behoud van dat budgetaanbod met een prijskaartje van € 199.

Realme wil graag dat je denkt dat dit de meest betaalbare 120Hz-telefoon is, maar dat gaat de waarheid te ver. De Poco X3 NFC is al beschikbaar voor aankoop – en dat specifieke apparaat is er al een heel jaar – en biedt een vergelijkbare algemene specificatie, inclusief een 120Hz-paneel, voor ongeveer dezelfde prijs.

Toch maakt de 8i zijn punt duidelijk: bij deze budgettelefoon draait het allemaal om het bungelen van een aantal opvallende functies die je normaal niet zou vinden voor deze prijs. Het zal moeilijk zijn om een scherm met een snelle verversingssnelheid te vinden voor minder dan € 200,-, wat het potentieel voor een grotere visuele vloeibaarheid opent.

Zoals de afbeelding suggereert, is het 6,6-inch LCD-scherm van de 8i mogelijk twee keer zo vloeiend als een standaard 60Hz-paneel, of 50 procent beter dan een 90Hz-paneel.

Als dat wil zeggen, kan de processor gelijke tred houden om die framesnelheden te leveren. De MediaTek Helios G96 binnenin is niet bepaald aan de bovenkant van de macht. Er is ook geen 5G-connectiviteit of iets dergelijks, terwijl wifi van het ac-type is in plaats van het snellere ax-type. Het is allemaal heel passend voor zijn prijs, echt waar.

Elders biedt de specificatie een hoofdcamera van 50 megapixels als onderdeel van een zogenaamde drievoudige opstelling (hoewel de toevoegingen van de diepte- en macrosensor u niet zullen verbazen), is er een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor voor snel inloggen en een batterij met hoge capaciteit van 5.000 mAh om alles in beweging te houden.

Als u op zoek bent naar een budget, zet de Realme 8i zeker een groot vinkje in de doos voor betaalbaarheid.

