Realme 9 lancering geplaagd, aankondiging binnenkort?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme zal ons binnenkort ons eerste nieuws geven over de aanstaande vernieuwing van zijn "nummer" -serie telefoons, en zal dit volgens een van de leidinggevenden van het bedrijf deze week doen.

In een bericht op Twitter suggereerde Francis Wong - Realme CMO in India en Europa - dat de fabrikant nieuws zal hebben over zijn Realme 9-serie tijdens het lanceringsevenement voor de 8s en 8i op 9 september.

Natuurlijk, met die twee telefoons die waarschijnlijk minder opwindende modellen in de 8-serie zijn, helpt het om interesse te wekken voor een lanceringsevenement dat anders niet zo aantrekkelijk zou zijn.

Zoals jullie allemaal weten, lanceert #realme elk jaar twee generaties Number & Pro (een voor H1, een andere voor H2). Ppl vraagt nu abt realme 9-serie, we hebben een grote aankondiging te doen over het aanstaande lanceringsevenement 8s & 8i op 9 september. Dus reserveer je agenda en bekijk het live. pic.twitter.com/m8V8lgRntW — Francis Wong (@FrancisRealme) 2 september 2021

In de tweet bevestigt de directeur van Realme het huidige releaseschema voor de belangrijkste genummerde reeks Realme-telefoons. Zoals het er nu uitziet, brengt het zustermerk Oppo twee keer per jaar een Realme [X] en [X] Pro uit.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft

Historisch gezien zijn die genummerde telefoons over het algemeen telefoons uit het middensegment in termen van prijs en vermogen. Zittend naast mensen als de OnePlus Nord- serie in die prijsklasse van £ 250- £ 350.

We verwachten dat de 9-serie die trend voortzet - vooral nu de GT-serie er is met zijn vlaggenschip. Er is niet veel informatie over de Realme 9, maar het zou ons verbazen als het een grote update was van de bestaande Realme 8.

Het is waarschijnlijker dat we een beetje een spec-boost zullen zien en niet veel anders, maar dat is puur een weloverwogen gok. We houden u op de hoogte naarmate er meer informatie naar boven komt.