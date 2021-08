Realme GT Master Edition gelanceerd: strak en uniek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme heeft twee nieuwe versies van zijn GT-telefoon onthuld, en ze heten de GT Master Edition en GT Explorer Master Edition. Ondanks een vergelijkbare naam zijn ze echter heel anders dan de door vlaggenschip aangedreven Realme GT die eerder dit jaar werd gelanceerd.

In veel opzichten is het voor de GT-serie van Realme wat de Nord CE (Core Edition) is voor de Nord-serie van OnePlus. Het zijn kleinere, slankere en uitgeklede versies met minder krachtige interne onderdelen.

Een grote onderscheidende factor is het ontwerp, althans bij de Naoto Fukusawa-modellen met concaaf veganistisch leer dat eruitziet als een kofferontwerp van de beroemde Japanse ontwerper.

Er zijn ook niet-veganistische leren modellen, die slanker en lichter zijn en er gemiddelder uitzien. In feite zijn ze in wezen een kopieer-en-plakontwerp van enkele recente ontwerpen van Realme en Oppo.

De Explorer lijkt erg op de Find X3 Neo , compleet met de rondingen rond de randen, terwijl de standaard Master Edition een plat scherm heeft.

Beide telefoons hebben drie cameras die in een kolom zijn gerangschikt en in een eenvoudig rechthoekig uitsteeksel zijn geplaatst, maar er zijn verschillen in sensoren, met meer high-end cameras in de Explorer.

Het camerasysteem van de Explorer heeft een Sony IMX 766-sensor van 50 megapixels in de primaire camera, dezelfde als in de hoofdcamera van de Nord 2. Het heeft ook een ultrabrede en macrosensor.

De reguliere GT Master Edition-cameras zijn voorzien van uw gebruikelijke verdachten uit het middensegment. Er is een 64-megapixel primaire camera naast een 8-megapixel ultrawide en een lage resolutie 2-megapixel macro.

Aan de voorkant heeft Realme een Samsung AMOLED-paneel uitgerust dat 120 Hz verversingssnelheden kan bereiken, waardoor ze superglad en responsief zijn.

Binnenin wordt de reguliere Master Edition-telefoon aangedreven door de bijna vlaggenschip Snapdragon 778G-processor met ingebouwde 5G-ondersteuning en die is gekoppeld aan maximaal 8 GB RAM en tot 256 GB opslag. De Explorer heeft een Snapdragon 870, tot 12GB RAM en tot 256GB opslagruimte.

Net als de verversingsfrequenties van het scherm, is de batterijtechnologie ook uitgerust met enkele topmogelijkheden. In het bijzonder is de capaciteit van 4300 mAh in tweeën gesplitst om 65 W SuperDart-oplading mogelijk te maken. Dat betekent een volledige lading van leeg in ongeveer een half uur.

Prijzen voor de Master Edition beginnen bij ongeveer $ 399 en de Explorer zal beschikbaar zijn voor ongeveer $ 499. De prijzen voor het VK en de EU worden binnenkort bekendgemaakt.