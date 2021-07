Realme werkt aan zijn eigen MagSafe-oplaadtechnologie genaamd MagDart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme is van plan om in de nabije toekomst een telefoon uit te brengen die een draadloze oplaadtechnologie gebruikt die sterk lijkt op de MagSafe-technologie die Apple gebruikt in zijn iPhone 12-serie .

Net als de iPhone betekent dit dat je een oplaadschijf hebt die magnetisch op de achterkant van de telefoon klikt en de lading levert om de batterij bij te vullen.

Realme heeft aan Pocket-lint bevestigd dat dit in de maak is en dat er een consumentenproduct met deze technologie beschikbaar zal zijn. Het zal de eerste Android-telefoon op de markt zijn die gebruik maakt van dit type magnetisch oplaadapparaat.

Natuurlijk gaat het geen MagSafe heten. In plaats daarvan zal het bekend staan als MagDart en - volgens lekken van GizmoChina - zal de oplaadpuck erg lijken op die van Apple.

Het verschil is niet meteen duidelijk, maar het zal naar verwachting slanker zijn dan dat van Apple en er wordt beweerd dat het 15 W oplaadsnelheden levert.

Er is ook een tweede, grotere kubusvormige oplaadbasis, maar daar is niet veel over bekend. Het lijkt echter een ventilatieopening te hebben – waarschijnlijk om de binnenkant koel te houden – wat wijst op veel snellere oplaadmogelijkheden. Het heeft ook een Type-C-poort om het op een stroombron aan te sluiten.

Het enige dat in deze onthulling ontbreekt, is welke telefoon het apparaat wordt met de MagDart-functie. Realme heeft geen verdere details bevestigd.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 22 juli 2021

We zien vaak dat Android-fabrikanten functies aanpassen die door Apple populair zijn gemaakt met zijn iPhone-assortiment, dus het is niet verwonderlijk dat we een MagSafe-achtige technologie op een Android-telefoon zullen zien, maar het kan verrassend zijn dat Realme waarschijnlijk de eerste is om het te kenmerken.