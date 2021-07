Realme GT Master Edition wordt gelanceerd, ontworpen om eruit te zien als een Muji-koffer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme lijkt een speciale Master-editie van zijn topsmartphone, de Realme GT , te lanceren. En - in tegenstelling tot merksamenwerkingen die we in het verleden hebben gezien, is dit een beetje anders.

Hoewel we Samsung en OnePlus misschien hebben zien samenwerken met Star Wars, McLaren , Cyberpunk 2077 en Marvel , werkt Realme samen met het Japanse designhuis en retailer Muji.

Het resultaat is een versie van de Realme GT die is ontworpen om eruit te zien als een Muji-koffer:

Realme GT Master-editie

Kofferontwerp pic.twitter.com/53VTcKE5Wh — IJsuniversum (@UniverseIce) 15 juli 2021

De telefoon is gelekt op Weibo (gedeeld via @ishanagarwal24 op Twitter) en door frequente leaker , @UniverseIce. De gelijkenis is griezelig.

Net als de harde koffers van Muji, heeft de telefoon een geribbeld uiterlijk en ziet het er zelfs uit alsof hij die ruwe textuurafwerking heeft.

Het draagt ook de handtekening van Naoto Fukusawa, een ontwerper met een reputatie voor het creëren van prachtig minimalistische alledaagse items. Of het nu gaat om briefpapier, klokken, horloges of zelfs tassen, het heeft allemaal dezelfde focus op strakke, minimale lijnen.

Volgens 91Mobiles wordt de telefoon op 21 juli in China gelanceerd. Geruchten speculeren dat het andere specificaties zal hebben dan de standaard Realme GT die we onlangs in Europa hebben gelanceerd.

Er wordt beweerd dat het een Snapdragon 870-processor zal hebben naast 8 GB of 12 GB RAM, met 256 GB opslag en een 4500 mAh-batterij.

De drievoudige camera aan de achterkant heeft een primaire sensor van 50 megapixels en een ultrabrede 16 megapixel-camera, evenals een derde camera met een lage resolutie van 2 megapixels.

We weten niet zeker of het in Europa en het VK zal worden gelanceerd, maar het gerucht gaat dat de prijs zal beginnen rond de € 400 als dat zo is.