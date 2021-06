Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschiptelefoon van Realme komt naar Europa en zal naar verwachting later deze maand, rond half juni, beschikbaar zijn. Realme is al gecertificeerd door het Nederlandse testbedrijf Telefication en heeft aan Pocket-lint bevestigd dat het - inderdaad - hier binnenkort wordt gelanceerd.

De Realme GT wordt een van de meest betaalbare telefoons die wordt aangedreven door de Snapdragon 888-processor. Ter referentie: dat is dezelfde processor als in de krachtigste Android-telefoons. Voorbeelden zijn de OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro .

XDA Developers merkt op dat het beschikbaar zal zijn om te kopen in de online winkel van Realme en via AliExpress. We weten niet zeker of het beschikbaar zal zijn via meer traditionele winkels en koerierslocaties.

De telefoon is niet alleen uitgerust met een Snapdragon 888-chipset , maar ook gelanceerd in China met 8 GB of 12 GB RAM naast 128 GB of 256 GB opslag.

Volgens een vroege foto verkregendoor Android Authority, zal de telefoon ook beschikbaar zijn met 16 GB RAM en 512 GB opslagruimte, wat een monsterlijke hoeveelheid geheugen in een telefoon is.

Andere specificaties zijn onder meer een ultraglad 120 Hz OLED-scherm met een diagonaal van 6,43 inch plus een 4.500 mAh-batterij met 65 W bedrade flitsoplading. In tegenstelling tot de meeste vlaggenschiptelefoons, heeft het zelfs een koptelefoonpoort voor het aansluiten van bedrade audioproducten.

Aan de achterkant zitten drie cameras: 64 megapixel primaire, 8 megapixel ultrawide en een derde lage resolutie 2 megapixel macrosensor. Met dit alles - plus stereoluidsprekers en Dolby Atmos - wordt het de compromisloze telefoon.

We hebben officieel geen woord over de prijs, maar een (sinds verwijderde tweet) van @Sudhanshu1414 suggereerde dat het in Europa rond de € 400 zou beginnen, waardoor het een zeer scherp geprijsd, krachtig apparaat zou zijn.

Geschreven door Cam Bunton.