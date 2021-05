Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is lang ruzie geweest aan de bovenkant van de smartphonemarkt, maar er zijn lucratieve kansen aan de betaalbare kant. Hoewel Motorola dit gedeelte typisch domineerde met zijn G-serie, is er een nieuw gezicht in de stad dat een stukje van die betaalbare smartphonetaart wil: Realme.

De Realme Narzo-serie, aangevoerd door de Narzo 30 5G, wordt gelanceerd vanaf vandaag - 25 mei 2021 - en combineert de Dimensity 700 5G-processor met een 6,5-inch 90Hz verversingssnelheiddisplay en een 5000 mAh-batterij met een grote capaciteit.

In veel opzichten wil de Narzo 30 5G dus een deel van de schijnwerpers wegnemen van de Moto G30 . En de prijs suggereert ook zoveel: het is slechts $ 219 (£ 155 / € 179 door directe conversie), met een pre-orderprijs voor vroege vogels van $ 169 op Ali Express tot 28 mei 2021 .

Gezien het feit dat de Narzo 30 5G een 48-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde heeft (samen met een minder indrukwekkende zwart-wit "portretlens" en "macrolens, ter compensatie van een veronderstelde" drievoudige camera "), aan de zijkant geplaatste vingerafdrukscanner , en - zoals de naam al zegt - 5G-verbindingssnelheden, dat maakt het opmerkelijk voordelig.

De achterkant van de Narzo 30 5G - die verkrijgbaar is in Racing Blue of Racing Silver - zorgt ook voor een lichtgewicht ontwerp, met slechts 185 g. Dat maakt het zakformaat en gemakkelijk te hanteren - een extra bonus voor deze prijs.

Geschreven door Mike Lowe.