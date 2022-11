Razer Edge 5G eerste blik: Hier is de Android gaming telefoon in levende lijve

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Razer Edge 5G is op maat gemaakt om de "ultieme Android gaming handheld" te zijn en het is het eerste apparaat met het Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 platform.

Het bedrijf heeft de meeste specificaties van het apparaat onthuld, samen met de prijs, en wij kregen er een in handen tijdens de Qualcomm Snapdragon Summit.

Hoewel het niet mogelijk was om met de Razer Edge te spelen om eerste indrukken te geven, kun je door de fotogalerij bovenaan deze pagina bladeren, zodat je kunt zien hoe het apparaat in levende lijve is.

Zoals gezegd draait de Razer Edge op het Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 platform. Daarnaast claimt het 's werelds eerste handheld 5G gaming console te zijn, geoptimaliseerd voor Verizon 5G Ultra Wideband, met ondersteuning voor Sub 6 en mmWave. Tijdens een snelheidstest op de Qualcomm Snapdragon Summit haalde hij 2Gbps.

Elders is er een 6,8-inch Full HD+ touchscreen met 144Hz verversingssnelheid, 8GB LPDDR5 RAM en 128GB intern geheugen. Je vindt ondersteuning voor microSD, tweewegluidsprekers en een 5000mAh batterij, die naar schatting ongeveer vijf uur continue gameplay kan leveren. Er zijn ook ventilatoren aan de achterkant.

De Razer Edge 5G meet 260 x 85 x 11mm en weegt 264g zonder de Kishi V2 Pro controller bevestigd. De Kishi V2 Pro controller wordt aangesloten via USB-C en beschikt over 3,5mm passthrough en haptiek. Er zijn twee analoge sticks, acht knoppen, een D-pad, twee triggers en twee bumpers.

Er zijn ook twee programmeerbare knoppen, waarvan je er één kunt gebruiken om de Razer Nexus App te starten die is ontworpen om te fungeren als een dashboard voor Android gaming, met eenvoudige toegang tot gaming platforms en gedownloade games op één plek.

De Razer Edge 5G wordt volledig onthuld op CES 2023, samen met de prijs, hoewel je er nu al een kunt reserveren via de Razer-website.

