(Pocket-lint) - Razer en gaming gaan hand in hand, maar om zijn bereik in het populaire mobiele segment uit te breiden, komt de Kishi - een controlleraccessoire voor Android of iPhone - die via USB Type-C of Lightning op een telefoon kan worden aangesloten bij gebruik van een iPhone .

Dit type controller is niet bepaald nieuw: er zijn een aantal Android-gamingtelefoons die worden geleverd met controlleraccessoires die aan de telefoon worden bevestigd om de bedieningselementen van het scherm naar fysieke bedieningselementen te verplaatsen, maar met de lancering van Xbox Cloud Gaming , dit type controller wordt een stuk aantrekkelijker.

De Kishi werkt op vrijwel dezelfde manier, met een sluw ontwerp om dit een net pakket te maken. De twee helften van het apparaat zijn aan de achterkant met elkaar verbonden, netjes weggeklapt om een compactere bundel te maken wanneer je het wilt opbergen. Met een snelle release kun je hem uitbreiden en onderweg gamen.

Compatibiliteit is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste dat uw apparaat USB Type-C in het midden van de basis heeft en ten tweede dat het in de rubberen openingen van de Kishi past. We hebben een aantal telefoons gebruikt om de Kishi te testen, van de Samsung Galaxy S21+ tot de Sony Xperia 10 III, tot de oudere Redmi Note 9 en Samsung Galaxy Note 8.

Genoemde compatibele apparaten zijn onder meer Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S20, S20+, S21, S21+, S21 Ultra, Note 8, Note 9, Note 10+, Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL , 4 en 4 XL en andere USB-C Android-apparaten van vergelijkbare afmetingen. Ja, je kunt het ook gebruiken met de Razer-telefoons, met rubberen inzetstukken die verkrijgbaar zijn bij de klantenondersteuning.

Razer zegt dat als je telefoon binnen 145,3-163,7 x 68,2-78,1 x 7,0-8,8 mm past, je hem erin kunt passen, dus eigenlijk is het een universele pasvorm en passen er veel meer apparaten in dan alleen die op de lijst.

Voor Apple iPhone-gebruikers is het een eenvoudigere compatibiliteitsregeling: iPhone 12-modellen, iPhone 11-modellen, iPhone X/XR/XS/XS Max, iPhone 6+, 6S+, 7+, 8+. Merk op dat het geen universeel ontwerp is – je moet de Android- of iPhone-versie kopen – en er zijn geen generieke versies en Xbox-versies, hoewel de enige verandering de pictogrammen op de knoppen zijn – de generieke versie werkt precies zoals het hoort.

De Kishi voegt ongeveer 60 mm toe aan beide uiteinden van je telefoon wanneer deze is geïnstalleerd, wat in het algemeen een lang apparaat oplevert. Het voelt lekker veilig aan met rubberen inzetstukken in de Kishi die je telefoon stevig vasthouden, dus het geeft ook een gevoel van kwaliteit.

Als je telefoon er niet in zit, klikt hij in elkaar zodat je hem gemakkelijk in je tas kunt opbergen, maar het is jammer dat er geen soort opbergtas voor is; we kunnen zien dat als je de Kishi in je rugzak gooit, er genoeg is om beschadigd of vies te worden, dus misschien wil je hem inpakken.

De Kishi haalt zijn stroom uit de telefoon waarmee je hem verbindt - dus zodra je je telefoon aansluit, werkt hij. Er zit een USB C- of Lightning-aansluiting op, waarmee je via passthrough kunt opladen, zodat je je telefoon kunt opladen terwijl je aan het spelen bent.

Het ontwerp bevat twee uitsparingen aan de rechterkant. Hierdoor zijn speakers aan de onderkant van een telefoon hoorbaar bij gebruik van de controller. Als je een telefoon hebt met slechts één luidspreker op de basis, dan verhoogt dit de prestaties, omdat deze tijdens het spelen niet door je hand wordt bedekt en het geluid naar voren wordt geprojecteerd in plaats van in je hand.

Als je een telefoon hebt met dual-front-firing-luidsprekers, zul je merken dat beide worden geblokkeerd door de Kishi en zeker, de linkerluidspreker (aan de bovenkant van de telefoon) zal waarschijnlijk tot op zekere hoogte worden geblokkeerd, dus je zult verliezen enkele van de meer geavanceerde stereo-effecten die uw telefoon mogelijk kan bieden, afhankelijk van het ontwerp van uw telefoon.

Er is ook geen voorziening voor fysieke hoofdtelefoons, aangezien er geen 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting is, dus als u het beste geluid wilt, moet u een Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken.

De bedieningselementen weerspiegelen heel goed wat je zou vinden op een consolecontroller met twee duimsticks, beide klikbaar, evenals een vierwegcontroller, en ABXY-knoppen. Er is ook een paar schouderknoppen aan elke kant, wat een paar extra opties geeft, terwijl pijlen en home-knoppen de uitrusting afmaken. Op de Xbox-versie is de home-knop vervangen door een Xbox-knop en zijn de twee pijlen vervangen door functieknoppen die overeenkomen met de Xbox-controller - wat betekent dat er een gelijkheid is tussen de instructies op het scherm van Xbox Cloud Gaming en wat je op de Kishi zult vinden.

Als je van plan bent om het alleen voor Xbox Cloud Gaming te gebruiken, is het logisch om de Xbox-versie te kopen - maar in werkelijkheid, als je eenmaal weet welke knop zich waar bevindt, zul je eraan wennen welke je ook kiest.

Buiten games werken sommige bedieningselementen standaard met je telefoon, maar we hebben geconstateerd dat de ervaring verschilt van apparaat tot apparaat. Op een Samsung-telefoon kunnen we bijvoorbeeld de richtingcontrollers gebruiken om apps te selecteren en te openen, door menus te bladeren, enzovoort. Op een andere telefoon is dat misschien niet mogelijk.

Dit wordt pas echt relevant omdat het gemakkelijker is om over de telefoon te bewegen zonder het scherm aan te raken. Natuurlijk zijn er nog steeds problemen met zaken als ontgrendelen, vooral als er een vingerafdruksensor aan de achterkant van de telefoon zit, omdat die ontoegankelijk zal zijn.

De ervaring in mobiele games kan een beetje inconsistent zijn, maar van wat we op Xbox Cloud Gaming hebben gespeeld, is het een stuk consistenter omdat veel van de games zijn ontworpen om met een controller te worden gespeeld.

Niets is belangrijker dan de games, want dat is wat dit type apparaat maakt. Ten eerste kun je het niet gebruiken voor mobiele games zoals Call of Duty Mobile ofPUBG Mobile - deze controllers zijn in die games verbannen en sommige van de kaartapps die je zou kunnen gebruiken om de Kishi aan te passen om die games te besturen - zoals Octopus - zijn ook verboden.

Sommige games van grote namen worden echter ondersteund, zoals Fortnite, dat in principe net als de Xbox werkt. Als je Fortnite op een console hebt gespeeld, kun je waarschijnlijk meteen overstappen op het spelen op een mobiel apparaat met de Kishi. Er is een kleine leercurve, maar je zult snel aan de slag zijn en je zult wennen aan het gebruik van een combinatie van knop- en aanraakbedieningen, hoewel we zouden zeggen dat het een beetje moeilijker is op mobiel dan op het grote scherm en natuurlijk, als je Android gebruikt, kun je Fortnite installeren , die op iOS niet.

Voor andere games moet je kijken naar de Razer Kishi-app die je ontdekking een boost zal geven. Als je overweegt om de controller te kopen, dan is de app de plek om te beginnen, omdat het de games vermeldt die compatibel zijn, wat de beste ervaring zal bieden.

Veel van die games hebben een prijs, maar er is ook een reeks ondersteunde games die gratis te spelen zijn en die baat hebben bij het gebruik van een controller, omdat je dan het scherm kunt zien. In de meeste gevallen zul je met een beetje oefening moeten uitzoeken wat wat doet, maar je zult het snel onder de knie krijgen. Sommige games, zoals Real Racing 3, worden ondersteund en detecteren de controller, zodat je weet welke knop je moet indrukken tijdens het spelen. In dit geval is het een heel andere ervaring om van bewegingscontrole naar fysieke controle te gaan.

Als je de knoppen wilt toewijzen aan andere games, dan kun je Octopus gebruiken , maar je kunt die aanpassingen kwijtraken wanneer de game wordt geüpdatet, wat volgens ons gebeurt met sommige van dit soort controllers op andere telefoons.

Het grotere spel hier is niet met mobiele games, maar met cloudplatforms. De Razer Kishi is compatibel met Stadia , Xbox Cloud Gaming , Nvidia GeForce Now en anderen en dat is een groot deel van de aantrekkingskracht hier.

Nu Xbox Cloud Gaming voor iedereen toegankelijk is via Game Pass Ultimate, is er nu een enorm scala aan games beschikbaar om op je telefoon te spelen, met synchronisatie met je account, zodat je verder kunt gaan waar je was gebleven. De Kishi is een levensvatbaar alternatief voor de Xbox-controller die via Bluetooth is verbonden - hoewel je zult moeten wennen aan het spelen op een andere lay-out van de besturing. Zoals we eerder zeiden, is het breder en sommigen vinden misschien dat het kopen van een clip om je telefoon op je Xbox-controller te monteren je een natuurlijker gevoel kan geven.

Het grootste deel van onze mobiele gaming is gecentreerd rond AAA mobiele titels - gemaakt om te worden bestuurd met bedieningselementen op het scherm. Die games - zoals PUBG Mobile en Call of Duty Mobile - nemen het grootste deel van onze tijd in beslag en voor dit soort games heeft de Kishi geen rol te spelen. Evenzo, als je veel van de tapspellen speelt, is er niets dat het kan bieden.

Kishi richt zich in plaats daarvan op die games die zich echt te danken hebben aan hun arcade- of console-originelen, waar de besturing tal van opties biedt. King of Fighters spelen met knoppen in plaats van bedieningselementen op het scherm geeft het een veel meer arcade-gevoel, wat geweldig is. Je hebt nog steeds de virtuele bedieningselementen op het scherm, maar in sommige gevallen heb je die bedieningselementen nodig om te zien welke bewegingen je hebt geactiveerd.

In sommige gevallen overwint het hebben van knoppen en goede bewegingscontrollers een deel van de aanraakoverbelasting die kan optreden in games waarin je niet de gewenste actie krijgt omdat er te veel gebeurt op het scherm.

De bijdrage die Kishi aan jou levert, hangt af van de games die je wilt spelen. Het is niet echt in een positie om zoiets als de Nintendo Switch Lite uit te dagen , omdat mobiele games erg gemengd zullen blijven in hun ontwerp - sommige van de beste mobiele games zijn de beste vanwege hun intuïtieve aanraakinteractie en dat zal niet veranderen. Met cloud gaming verandert dat een beetje.

Er zijn een aantal geweldige ervaringen in de ondersteuning van gamestreamingservices waarbij je met een controller moet spelen. Toen we Stadia opstartten, speelden we snel Doom 64 met de Kishi en waren we dol op de ervaring. Dit is waar controllers zoals Kishi echt tot hun recht komen: je kunt thuis met Stadia op je tv spelen en die ervaring op een gemakkelijke manier meenemen op reis.

Met de komst van Xbox Cloud Gaming heeft de Razer Kishi echt een doel. Ja, je zult je aan die bedieningselementen moeten aanpassen, maar het is een eenvoudig alternatief voor het monteren van je telefoon op een Xbox-controller en die met je mee te dragen om onderweg te gamen.

In die context heeft de Kishi echt een plaats, omdat het helpt bij het realiseren van een van de belangrijkste doelstellingen van cloudgaming, namelijk op elk apparaat kunnen spelen. Als alternatief, als je meer uit je mobiele Fortnite-gaming wilt halen - en ja, aangezien Fortnite zo groot is en de Kishi niet enorm duur, zullen sommigen zien dat het de moeite waard is om te kopen alleen om Fortnite alleen te spelen.

