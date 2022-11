Wat is Snapdragon Sound, wat biedt het en welke toestellen hebben het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm staat misschien het meest bekend om zijn mobiele platformen die je onder de motorkappen van meerdere smartphones vindt, van Samsung en OnePlus tot Oppo en Motorola, maar binnen die platformen zijn een aantal technologieën aanwezig.

Een daarvan is Snapdragon Sound, dat een aantal functies onder zijn paraplu heeft. Dit is alles wat je moet weten over Snapdragon Sound, inclusief wat het is, wat het biedt en welke toestellen het hebben.

Wat is Snapdragon Sound?

Snapdragon Sound is een door Qualcomm ontwikkelde technologie die is ontworpen om de beste audio-ervaring te leveren, wat je ook aan het doen bent. Of dat nu gamen, muziek streamen of spraak- en videogesprekken voeren is. Het garandeert een bepaald niveau van HD-audiokwaliteit tussen compatibele telefoons en hoofdtelefoons met lage latentie en spraakgesprekken van hoge kwaliteit.

Snapdragon Sound werd voor het eerst aangekondigd begin 2021, beschikbaar op de Snapdragon 888-chipset. Daarna kwam het naar het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mobiele platform, en meer recentelijk het Snapdragon 8 Gen 2 platform dat Qualcomm onthulde op zijn Snapdragon Summit in november 2022.

Volgens Qualcomm is Snapdragon Sound "de enige oplossing die is ontworpen om Lossless muziek, toonaangevende lage latenties en door gebruik te maken van Qualcomm Bluetooth High Speed Link-technologie, de meest robuuste Bluetooth-verbindingen te leveren."

Het is een end-to-end audiosysteem en het heeft een aantal functies ingebouwd - meer daarover verderop - maar om van de functies te profiteren, moeten zowel de telefoon als de koptelefoon of luidsprekers Qualcomm-hardware gebruiken.

Welke functies biedt Snapdragon Sound?

Snapdragon Sound heeft zoals gezegd een aantal functies in zich. Voor 2022 heeft Qualcomm Dynamic Spatial Audio, verbeterde latentie en lossless audio aangekondigd.

Om sommige van die functies te kunnen ervaren, moet je echter niet alleen een telefoon hebben met het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobiele platform, maar ook een hoofdtelefoon of luidspreker met de Qualcomm Snapdragon S3-chipset of S5-chipset erin.

Als je beide hebt, zijn hier de functies die je krijgt en wat ze betekenen.

Dynamische ruimtelijke audio

Snapdragon Sound biedt Dynamic Spatial Audio voor zowel bedrade als draadloze hoofdtelefoons en het idee is om een meer meeslepende ervaring te leveren. Het is wat Apple biedt via zijn AirPods 3 en AirPods Pro modellen, en Qualcomm brengt de technologie hier naar Android.

Als je een film bekijkt of naar muziek luistert met Spatial Audio of Dolby Atmos, blijft het geluid vergrendeld op de plaats waar het apparaat staat waarop je het gebruikt, zelfs als je je hoofd naar links of rechts, omhoog of omlaag draait. De technologie zorgt voor een meer natuurlijke en omvattende luisterervaring.

Verbeterde latentie

Met de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 en de toestellen met de Snapdragon S3- of S5-chip is er een verbeterde latentie voor gaming op Snapdragon Sound. Dit zou moeten betekenen dat je lag-free gaming krijgt en een betere ervaring in het algemeen.

Qualcomm heeft de latentie teruggebracht tot 48ms, wat aanzienlijk lager is dan de typische 300ms die je vindt op Bluetooth-hoofdtelefoons. Maar nogmaals, je hebt een compatibele hoofdtelefoon en een compatibele smartphone nodig om hiervan te kunnen profiteren.

Verliesloze audio

Een van de belangrijkste kenmerken van Snapdragon Sound is aptX Lossless audio. Qualcomm kondigde ondersteuning aan voor 16-bit 48Hz lossless audio met zijn Snapdragon 8 Gen 2 platform en S3 en S5 chips, wat een klein beetje beter is dan CD kwaliteit, wat 44.1Hz is. Voor toestellen met de Snapdragon 8 Gen 1 is lossless beschikbaar op 44,1Hz, terwijl die met Snapdragon 8 Gen 2 lossless 48Hz biedt via Bluetooth LE.

Lossless is ontworpen om een identieke kopie te produceren van het nummer waarnaar je luistert, en past zich aan op basis van je omgeving door de bitsnelheid terug te schroeven om een goede audio-ervaring te blijven leveren, zonder drop outs of glitches, in plaats van het nummer te comprimeren en details te verliezen zoals Lossy audio doet.

Robuuste verbinding

Snapdragon Sound zou geoptimaliseerd zijn om op al uw apparaten te werken en een robuuste verbinding te leveren met minimale drop-outs of audio glitches, waar u ook bent, zelfs in drukke omgevingen met veel interferentie van andere apparaten om u heen.

Welke apparaten hebben Snapdragon Sound en hoe krijg je het?

Qualcomm heeft een aantal partners in de audiowereld, met veel belangrijke spelers die Qualcomm-chipsets gebruiken in hun hoofdtelefoons. Deze partners zijn onder meer Bose, Sennheiser, Anker, Jabra en Nura. Bose heeft aangekondigd dat al zijn hoofdtelefoons die in 2023 worden gelanceerd Snapdragon Sound zullen ondersteunen, wat ook 48Hz lossless audio betekent.

Er zijn momenteel meer dan 70 producten beschikbaar die Snapdragon Sound ondersteunen, waarvan u hier een volledige lijst kunt krijgen. Geen daarvan biedt echter de nieuwste Snapdragon Sound-functies, want daarvoor heb je, zoals we al zeiden, een smartphone nodig met het Snapdragon 8 Gen 2-platform en een hoofdtelefoon of luidspreker met S3- of S5-chips.

Qualcomm heeft gezegd dat het verwacht dat er meer dan 60 producten zullen worden uitgebracht met de nieuwste Snapdragon Sound-functies, maar voorlopig wachten we af wat de eerste daarvan zullen zijn. De apparaten die Snapdragon Sound ondersteunen zullen een badge dragen om aan te geven dat ze door Qualcomm zijn getest en gecertificeerd om de verwachte ervaring te leveren.

