Dit is alles wat je moet weten over het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobiele platform en wat het betekent voor 2023 vlaggenschip smartphones.

Qualcomm heeft de naamgevingsstructuur voor zijn vlaggenschip Snapdragon mobiel platform in 2022 vereenvoudigd, door over te stappen van het incrementele nummeringssysteem naar Snapdragon 8 Gen 1.

Voor 2023 heet het mobiele vlaggenschip daarom de Snapdragon 8 Gen 2, met behoud van het feit dat "8" Qualcomm's topvermogen voor mobiel vertegenwoordigt, maar we zitten nu in de tweede generatie van het platform en er zijn een aantal verbeteringen, samen met nieuwe mogelijkheden en functies.

Maar wat heeft het Snapdragon 8 Gen 2 platform te bieden aan vlaggenschip handsets van de nabije toekomst? Hier is onze analyse van de specificaties, hoe dat zich verhoudt tot specifieke functies, en waarom ze iets zijn om enthousiast over te zijn.

Hoe krachtig is de Snapdragon 8 Gen 2?

4nm systeem-op-chip (SoC)

Qualcomm Hexagon Processor met Hexagon Direct Link en Sensing Hub

Kyro CPU: Arm Cortex-X3 tot 3,2GHz

LPDDR5X geheugensteun, tot 16GB

Qualcomm Adreno GPU

In navolging van de Snapdragon 8 Gen 1 die gebaseerd is op een 4nm proces, gaat de Snapdragon 8 Gen 2 verder met 4nm met 64-bit architectuur. Het 4nm-proces betekent een kortere reis voor stroom binnen de CPU en dus meer efficiëntie en energiebesparingspotentieel in vergelijking met een 5nm-proces.

De Snapdragon 8 Gen 2 biedt een hoofdkern tot 3,2 GHz, vier prestatiekernen tot 2,8 GHz en drie efficiëntiekernen tot 2,0 GHz. Dat betekent dat er een extra prestatiekern is en een efficiëntiekern minder in vergelijking met de Snapdragon 8 Gen 1, wat volgens Qualcomm moet bijdragen tot duurzame gamingprestaties en de prestaties van 64-bit apps.

Men zegt dat de Snapdragon 8 Gen 2 35 procent sneller is in prestaties vergeleken met de Snapdragon 8 Gen 1 en 40 procent energiezuiniger in termen van CPU.

Net als de Snapdragon 8 Gen 1 ondersteunt de Snapdragon 8 Gen 2 LPDDR5X RAM, wat vooral handig is voor snelle verwerking van rekentaken - het soort heen-en-weergeloop dat bijvoorbeeld gebeurt bij kunstmatige intelligentie (AI) verwerking.

In termen van ruwe kracht belichaamt de Qualcomm Hexagon-processor een Arm Cortex-X3 (tot 3,2GHz) op zijn krachtigst. Er is een speciale AI-engine genaamd de Sensing Hub die dual-AI-processoren heeft en Qualcomm heeft gezegd biedt meer dan vier keer de AI-prestaties in vergelijking met de Snapdragon 8 Gen 1-processor en 50 procent meer geheugen.

Welke functies ondersteunt de Snapdragon 8 Gen 2?

Net als bij de Snapdragon 8 Gen 1 blijft AI een groot deel van Qualcomm's verkoop in de Snapdragon 8 Gen 2 - dit jaar nog meer dan vorig jaar, maar er zijn een aantal andere kernfuncties die door het nieuwe mobiele platform worden ondersteund.

Dus wat kunt u verwachten van vlaggenschip handsets die gebruik maken van de Snapdragon 8 Gen 2 platform? Hier is een overzicht van de belangrijkste elementen.

Camera's

Ondersteuning voor 200-megapixel cameraresolutie

Drievoudige 18-bits beeldsignaalprocessors (ISP)

AV1, H.265 & VP9-decoder

8K 10-bits HDR-video

In 2022 introduceerde Qualcomm Snapdragon Sight Technology - de eerste 18-bit beeldsignaalprocessor van het bedrijf - waardoor de 8 Gen 1 een hele reeks beeldmogelijkheden op vlaggenschip handsets kan ondersteunen.

Net als de Snapdragon 8 Gen 1 bevat de Snapdragon 8 Gen 2 ondersteuning voor 200-megapixelresolutie, samen met codec-ondersteuning voor H.265 en VP9. Snapdragon Gen 2 voegt ook AV1 toe.

Het trio van 18-bit ISP's betekent dat het platform - zowel de Snapdragon 8 Gen 1 als Gen 2 - naar verluidt 4096 keer meer cameragegevens kan vastleggen dan eerdere 14-bit processoren van eerdere platforms. Dat betekent dat er veel meer informatie in beelden zit, wat zich vertaalt in een groter hoog dynamisch bereik (HDR) en kleurpotentieel.

De Snapdragon 8 Gen 2 verbetert wel de mogelijkheden van de Gen 1, met een Cognitive ISP die tot acht lagen op hardwareniveau verwerkt - zie het als Adobe Photoshop laagverwerking. De Cognitive ISP en de Hexagon engine zijn in staat om objecten te identificeren, van gras tot lucht, huid tot lippen, haar tot lichamen en een aangepaste behandeling toe te passen op elke laag op het apparaat in plaats van te vertrouwen op softwareverwerking.

Qualcomm noemt het real-time Segmentation Filter en het is ontworpen om afbeeldingen en video te verbeteren door waar nodig te verscherpen, levendigheid toe te voegen, verzadiging te veranderen, afhankelijk van wat in de afbeelding of video wordt gedetecteerd. Het kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen huid en lippen en haar, of het kan een bril in een foto detecteren en schitteringen wegnemen. Het heeft veel potentieel.

Ondertussen, net als de Snapdragon 8 Gen 1, heeft de Gen 2 een 3.2Gigabit pijplijn die veel dataverwerking betekent: voor burst shooting is er ondersteuning voor 30 frames per seconde bij een enorme 108-megapixel output; voor video kun je 8K in 10-bit HDR opnemen, terwijl er genoeg capaciteit overblijft om tegelijkertijd 64-megapixel foto's te maken.

Elders, is er iets genaamd Always-sensing camera die niet alleen zal een apparaat om een QR-code te scannen wanneer het niet actief is, bijvoorbeeld, maar het zal ook voelen wanneer iemand anders komt in uw selfie shot, het uitschakelen van uw meldingen voor de privacy.

Beeldscherm

144Hz schermverversing bij QHD+ resolutie

60Hz verversing bij 4K resolutie (incl. extern scherm)

HDR10 & HDR10+

Ondanks het feit dat Ultra HD (4K) schermresoluties niet erg populair zijn bij vlaggenschip-toestellen, gezien hoe belastend ze kunnen zijn voor de batterijduur, ondersteunt Qualcomm nog steeds 4K-schermen met de Snapdragon 8 Gen 2, ook voor externe schermen, net als bij de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Er is ondersteuning voor QHD+ resolutie om te draaien met maximaal 144Hz verversingssnelheid. Dat betekent supervloeiende visuals bij een aanzienlijke resolutie. Voor externe beeldschermen zal de Snapdragon 8 Gen 2 4K tot 60Hz ondersteunen.

Hoog dynamisch bereik (HDR) laat ook bijna geen middel onbeproefd, met ondersteuning voor HLG, HDR10, HDR10+, HDRVivid en Dolby Vision formaten. Als een scherm een hoge mate van helderheid heeft, zullen de beelden ongetwijfeld knallen.

Gaming

Adreno GPU, 25% sneller dan voorganger

Hardwareversnelde Ray Tracing

Vulkan 1.3 API-ondersteuning

Gaming wordt steeds belangrijker op mobiel - en Qualcomm weet dat zeker. De Snapdragon 8 Gen 2 heeft hier veel potentieel - zoals je kunt zien aan de snelle refresh rate handling, LPDDR5X RAM ondersteuning en CPU kracht.

Het grote nieuws hier is echter real-time Hardware-Accelerated Ray Tracing, waardoor games er realistischer uit zouden moeten zien op smartphones, met beter gepresenteerde verlichting en schaduwen bijvoorbeeld. Er is ook ondersteuning voor Unreal Engine 5 en Metahuman framework, dat naar verluidt fotorealistische menselijke karakters produceert voor een onovertroffen immersie.

Qualcomm heeft aangegeven dat de Adreno GPU van de Snapdragon 8 Gen 2 een snelheidstoename van 25 procent ten opzichte van zijn voorganger met zich meebrengt, gekoppeld aan een 45 procent lager stroomverbruik. Dit moet leiden tot betere game-ervaringen met minder belasting van de batterij, zodat je langer kunt gamen.

Geluid

Lossless muziek streaming

48ms latentie

Dynamische ruimtelijke audio

Als het gaat om audio, zijn er enkele verbeteringen aan Snapdragon Sound dankzij de Snapdragon 8 Gen 2, waaronder Dynamic Spatial Audio. Het is een technologie die Apple aanbiedt in zijn AirPods 3 en AirPods Pro, en het plaatst je in het centrum van het geluid dat van je smartphone komt, ongeacht hoe je je hoofd draait.

De Snapdragon 8 Gen 2 biedt ook lossless muziekstreaming via Bluetooth LE, zij het bij 48Hz. Dat betekent dat - voor apparaten die Snapdragon Sound gebruiken - je uitstekende kwaliteit audio kunt horen, waar je ook bent, waarbij de geluidskwaliteit zich aanpast aan je omgeving en de storingen om je heen.

Er is ook ondersteuning voor low-latency Bluetooth streaming tijdens het gamen. Qualcomm heeft gezegd dat er een latentie van 48ms is voor "tap to bang", dat wil zeggen de tijd die verstrijkt tussen het tikken op je scherm tijdens het gamen en het geluid dat je hoort. Dit is vrij laag en moet zorgen voor een fatsoenlijke game-ervaring.

Connectiviteit

Snapdragon X70 5G-modem-RF-systeem

5G mmWave en Sub 6GHz ondersteuning

Wi-Fi 7/ax tot 5,8 Gbps

aptX Adaptive & Lossless

Bluetooth 5.3

Van alle gebieden waar Qualcomm echt voorop loopt, is het echter met zijn 5G-connectiviteit. De Snapdragon 8 Gen 2 maakt gebruik van de X70-modem, het eerste mobiele platform met een speciale 5G AI-processor.

Qualcomm's FastConnect 7800 Mobile Connectivity System maakt 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA) mogelijk, wat het gelijktijdig gebruik van twee 5G+5G of 5G+4G SIM-kaarten mogelijk maakt voor grote flexibiliteit.

Je krijgt ondersteuning voor snelheden tot 10Gbps, en er is ondersteuning voor zowel mmWave als Sub-6GHz 5G-technologieën. Dat zal waarschijnlijk belangrijker zijn voor klanten in de VS, waar mmWave-adoptie vermoedelijk zal toenemen, maar Qualcomm's intelligente manier om de twee formaten in één te aggregeren is zeker een stap vooruit.

Kortom: Snapdragon 8 Gen 2 draait om supersnelle snelheden onderweg, met een ongeëvenaard 5G-aanbod.

Veel van de tijd, natuurlijk, zul je waarschijnlijk Wi-Fi gebruiken als je binnenshuis bent. Hier ondersteunt het platform Wi-Fi 7 voor snelle connectiviteit tot 5,8 Gbps - mits de aangesloten router dit kan ondersteunen.

Bluetooth 5.3 zorgt voor draadloze connectiviteit, terwijl de Snapdragon Sound Technology de aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless en LE audioprotocollen van het bedrijf ondersteunt. Dat betekent dat je met de juiste hoogwaardige bron en een capabele headset in staat bent om Hi-Res Audio af te spelen - en de adaptieve aard van de technologie betekent dat je altijd het beste aanbod krijgt, afhankelijk van wat je gebruikt.

Wanneer komen de Snapdragon 8 Gen 2 toestellen op de markt?

Qualcomm zei dat we Snapdragon 8 Gen 2-apparaten voor het einde van 2022 zouden zien verschijnen. Gezien het high-end karakter zal het ongetwijfeld voorbehouden zijn aan premium vlaggenschepen smartphones. Bevestigde partners zijn Sony, Motorola, Xiaomi, Oppo en OnePlus. Samsung stond niet op de lijst, maar het gerucht gaat dat de Snapdragon 8 Gen 2 zal verschijnen op de Galaxy S23-serie die begin 2023 wordt gelanceerd.

Pocket-lint is bij de Snapdragon Tech Summit waar Oppo bevestigde dat de volgende Find X-smartphone het Snapdragon 8 Gen 2-platform zou hebben, maar er wordt in 2023 veel keuze van meerdere merken verwacht.