Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aangekondigd, in smartphones tegen einde jaar

WAILEA, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn volgende generatie mobiele platform - de Snapdragon 8 Gen 2 - aangekondigd tijdens zijn Snapdragon Summit.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 volgt de Snapdragon 8 Gen 1 op en zal in 2023 in enkele van de belangrijkste flagship smartphones zitten, met bevestigde partners als Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Sony en Xiaomi.

Samsung is nog niet bevestigd, maar het gerucht gaat dat de chipset onder de motorkap van de Galaxy S23-serie zal zitten, die naar verwachting begin 2023 zal verschijnen.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 is een 4nm-platform met een primaire 3,2Ghz kern, vier 2,8Ghz prestatiekernen en drie 2Ghz efficiëntiekernen. Qualcomm beweert dat de volgende generatie chip tot 35 procent sneller is dan de Snapdragon 8 Gen 1 en tot 40 procent energiezuiniger.

Qua GPU zou de Snapdragon 8 Gen 2 tot 25 procent sneller zijn qua prestaties en 45 procent energiezuiniger.

Het platform brengt ook tal van functies en mogelijkheden met zich mee, waaronder snellere verwerking van natuurlijke taal met meertalige vertaling, real-time semantische segmentatie voor het vastleggen van foto's en video's en real-time hardwareversnelde ray tracing.

Het is ook de eerste Snapdragon die een AV1-codec ondersteunt met ondersteuning voor videoweergave tot 8K HDR bij 60fps, en hij kan ook twee 5G SIM's tegelijk ondersteunen.

Er zijn ook enkele nieuwe functies voor Snapdragon Sound, waaronder Dynamic Spatial Audio, ondersteuning voor 48kHz lossless muziekstreaming via Bluetooth LE en latentie van 48ms voor gamers.

Qualcomm heeft gezegd dat de Snapdragon 8 Gen 2 eind 2022 in de eerste commerciële toestellen zal zitten.

Geschreven door Britta O'Boyle.