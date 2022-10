Qualcomm heeft mogelijk een Snapdragon 7 Gen 1 Plus-chip op komst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm maakt zich mogelijk op voor de aankondiging van een bijgewerkte versie van de Snapdragon 7 Gen 1 smartphone-chip, als de berichten juist zijn.

De chip, gebaseerd op eerdere naamgevingsconventies, zal waarschijnlijk de Snapdragon 7 Plus Gen 1 gaan heten.

Het nieuws komt nadat industrie-watcher Roland Quandt informatie tweette over een nieuwe Qualcomm SM7475 CPU, een die een nieuw tri-cluster ontwerp zal gebruiken. Quandt schrijft dat de chip een 2,4GHz prime core gebruikt, terwijl de efficiency cores op 1,8GHz zullen draaien. Die kloksnelheden zijn bijna identiek aan de huidige Snapdragon 7 Gen 1, dus we hoeven geen enorme prestatieboost te verwachten. WCCFTech merkt echter op dat we enkele verbeteringen zouden kunnen zien dankzij een overstap naar TSMC's nieuwe 4nm productieproces.

Hoewel de overgang naar een nieuw, kleiner proces niet noodzakelijk snellere chips betekent, heeft het wel andere voordelen - chips kunnen koeler draaien en minder stroom verbruiken. Beide zaken zijn enorm voordelig in een mobiele omgeving, omdat ze de levensduur van de batterij verbeteren en ook koeler kunnen werken.

Qualcomm SM7475. Eerste Snapdragon 7 serie met tri-cluster ontwerp. 1x prime core, 3x goud, 4x zilver. 2,4xx GHz op de prime en gouden kernen, 1,8 GHz op zilver (in testen) - Roland Quandt (@rquandt) 5 oktober 2022

Wat betreft de naam denkt WCCFTech dat de SM7475 de Snapdragon 7 Plus Gen 1 gaat heten, gebaseerd op precedenten. De huidige Snapdragon 8 Plus Gen 1 werd SM8475 genoemd, waardoor er weinig fantasie nodig is om de sprong te maken naar deze nieuwe chip die een "Plus"-variant is van de bestaande Snapdragon 7 Gen 1.

Nu Qualcomm op 15 november de Snapdragon Summit houdt, is de verwachting dat het bedrijf deze mysterieuze chip, en meer, snel genoeg zal aankondigen.

