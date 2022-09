Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens de vaak betrouwbare tipgever Digital Chat Station zullen we waarschijnlijk twee varianten van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset zien.

De standaard chipset zal kloksnelheden hebben die vergelijkbaar zijn met die van het huidige vlaggenschip, de Snapdragon 8+ Gen 1, maar een sterkere versie zou ook in de pijplijn kunnen zitten.

De geruchte chip zal naar verwachting een hogere kloksnelheid hebben in de buurt van 3,4-3,5 GHz, samen met verbeteringen aan de GPU-prestaties.

Als we afgaan op de naamgevingsconventies van dit jaar, zou je kunnen verwachten dat de nieuwe chip Snapdragon 8+ Gen 2 gaat heten, maar de tijd zal het leren.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 24 November 2021 De Black Friday-verkopen bieden al kortingen op een aantal telefoons.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de nieuwe chips worden aangekondigd op de Snapdragon Summit van dit jaar in november.

Het zou ook een verschijning kunnen zijn in de S23 line-up van Samsung, want het is algemeen bekend dat Samsung zal vertrouwen op Qualcomm-chips voor zijn volgende vlaggenschip telefoons.

Met de 8+ Gen 1 stapte Qualcomm over op het 4nm-proces van TSMC, en dat beloofde veel betere efficiëntie en thermische prestaties. Het is waarschijnlijk dat de Snapdragon 8 Gen 2-chips ook op dit 4nm-proces zullen worden gebouwd.

Andere geruchten wijzen erop dat de Snapdragon 8 Gen 2 een Cortex-X3 CPU-kern zal bevatten samen met twee Cortex-A715 CPU-kernen, twee Cortex-A710 CPU-kernen en drie Cortex-A510 CPU-kernen.

Het zal waarschijnlijk de Adreno 740 GPU hebben, die mogelijk wordt hernoemd naar de Adreno Gen 2.

Geschreven door Luke Baker.