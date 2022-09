Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm, een van de toonaangevende fabrikanten van smartphonechips, heeft zijn nieuwste processoren aangekondigd voor toestellen in het middensegment en op instapniveau.

Net als het vlaggenschip Snapdragon 8 Gen 1 processoren die dit jaar gelanceerd werden, zullen de nieuwe processoren zich ook houden aan Qualcomm's vereenvoudigde naamgevingsschema.

Onder de naam Snapdragon 6 Gen 1 en Snapdragon 4 Gen 1 zullen de processoren een broodnodige update bieden aan de meer betaalbare toestellen in dit segment.

"Zowel de Snapdragon 6 als de Snapdragon 4 bieden upgrades in hun respectievelijke series om vooruitgang mogelijk te maken op het gebied van opnames, connectiviteit, entertainment en AI", aldus Deepu John, senior director product management bij Qualcomm.

De Snapdragon 6 Gen 1 maakt het mogelijk om tot 108MP foto's te maken, met verbeterde HDR-beeldvorming en maakt het mogelijk om drie gelijktijdige camerastreams tegelijk te gebruiken.

Voor gamers biedt de processor tot 35 procent snellere grafische rendering en tot 40 procent snellere verwerking in vergelijking met het Snapdragon 695-platform.

De vernieuwde processor maakt ook tot 2,9 Gbps 5G snelheden mogelijk, samen met Wi-Fi 6E voor de eerste keer in een 6-serie platform.

De Snapdragon 4 Gen 1 biedt een verbetering van de CPU met 15 procent en een toename van de GPU-snelheid met 10 procent in vergelijking met de Snapdragon 480.

Het ondersteunt ook tot 108MP opnames en tot 2,5 Gbps 5G overdrachtssnelheden.

Snapdragon 4 Gen 1 toestellen zullen naar verwachting in de komende maanden beschikbaar komen, terwijl Snapdragon 6 Gen 1 toestellen begin 2023 hun opwachting zullen maken.

Geschreven door Luke Baker.