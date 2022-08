Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm is een van de wereldwijde partners van Manchester United geworden en zal de club helpen Snapdragon-aangedreven ervaringen te creëren voor fans in Old Trafford en over de hele wereld.

Daarnaast zal het adviseren over verbeteringen die kunnen worden aangebracht aan de mobiele connectiviteit in het stadion zelf.

"Snapdragon-platforms zullen baanbrekende ervaringen mogelijk maken voor fans over de hele wereld, waardoor hun betrokkenheid bij de voetbalclub waar ze van houden wordt verdiept", zegt Victoria Timpson, CEO van allianties en partnerschappen van de Red Devils.

"Manchester United heeft altijd grenzen verlegd van wat mogelijk is en we zijn verheugd om samen te werken met een bedrijf in de voorhoede van innovatie."

Qualcomm heeft een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend en zijn Snapdragon-technologie en -merk zullen een belangrijke rol spelen.

Het is ook een sponsorpartner van het Ferrari Scuderia F1 raceteam (nadat het eerder al met Mercedes samenwerkte), dus het tekent voor alle roden.

Het nieuwe Premier League-seizoen gaat dit weekend van start. De eerste wedstrijd van Man Utd thuis tegen Brighton wordt gespeeld op zondag 7 augustus om 17.30 uur BST. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Sky Sports voor Sky Q-, Sky Glass-, Now-, Virgin TV- en BT TV-klanten met een desbetreffend abonnement.

Hoe je de aftrap van de Premiier League kunt zien, lees je in onze handige gids.

Geschreven door Rik Henderson.