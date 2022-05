Snapdragon 7 Gen 1 zal betaalbare mid-range apparaten aandrijven tot 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na het opschudden van de productnaamgeving zaten we allemaal te wachten op Qualcomm om nieuwe mid-range hardware aan te kondigen: dat is nu officieel bevestigd in de Snapdragon 7 Gen 1.

Deze hardware bevindt zich onder het niveau van de Snapdragon 8, dus het is mid-range of sub-flagship, afhankelijk van hoe je de markt bekijkt. In wezen erft het veel van de functies ontwikkeld op het hoogste niveau, maar het maakt de ontwikkeling van apparaten op een iets lager prijspunt mogelijk.

En we zijn zwaar onder de indruk van enkele van de recente toestellen uit de Snapdragon 700-serie die eraan voorafgingen, dus dit is een belangrijke aankondiging.

Qualcomm noemt het het "totale gamingpakket", niet omdat het de krachtigste is, maar omdat het een gamingervaring van topniveau zal bieden aan veel mensen die zich geen vlaggenschiptelefoon kunnen veroorloven of die dat niet willen. In principe zal het betere gaming mogelijk maken op goedkopere toestellen, wat belangrijk is voor veel smartphonegebruikers.

Er is een grafische boost van 20 procent ten opzichte van de vorige generatie - de Snapdragon 778G - terwijl het ook Quad HD+-schermen en video-opname tot 4K HDR en 200-megapixel sensoren ondersteunt.

Je kunt bliksemsnelle connectiviteit verwachten dankzij de X62-modem die 3GPP Release 16 5G ondersteunt, maar 4,4 Gbps connectiviteit biedt, dus niet zo snel als het topniveau zoals de Snapdragon 8 Gen 1.

Er is ook een grote boost in AI-prestaties, zo'n 30 procent meer dan de Snapdragon 778G, terwijl er ook ondersteuning is voor premium functies zoals Snapdragon Sound.

Het goede nieuws is dat fabrikanten in de rij lijken te staan om toestellen op deze nieuwe hardware te lanceren - Qualcomm heeft ons bevestigd dat 16 fabrikanten interesse hebben getoond - en dat we toestellen van Honor, Oppo en Xiaomi in het tweede kwartaal van 2022 zullen zien.

Geschreven door Chris Hall.