Snapdragon 8+ Gen 1 is nu officieel en zal later in 2022 verschijnen in toestellen

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft officieel de Snapdragon 8+ Gen 1 aangekondigd, de volgende evolutie van zijn premium tier mobiel platform.

De Snapdragon 8+ Gen 1 staat iets boven de Snapdragon 8 Gen 1 die in december 2022 werd aangekondigd, en maakt nu gebruik van TSMC-fabricage in plaats van Samsung.

In de nieuwe versie van de hardware die vanaf Q3 2022 apparaten zal aandrijven, is de CPU opgevoerd tot 3,2 GHz, wat een 10 procent hogere kloksnelheid oplevert, terwijl de GPU ook een kloksnelheidstoename van 10 procent krijgt.

De totale energiebesparing in de SoC (system on chip) bedraagt 15 procent, terwijl de AI-kracht met 20 procent toeneemt.

De energiebesparing komt overeen met ongeveer nog een uur gamen, of 80 minuten video streamen voor een doorsnee apparaat.

Dit is dus een incrementele update van de bestaande hardware die we al in 2022 hebben gezien, terwijl het nog steeds al die kernervaringen van Qualcomm levert - zoals Snapdragon Sound, 10Gbps 5G-snelheden van de X65-modem en geïntegreerde beveiliging.

Het platform ondersteunt nu tot 8K HDR-video-opname, wat fabrikanten van apparaten in wezen de vrijheid geeft om nieuwe apparaten en ervaringen te creëren op basis van de Snapdragon-kracht.

Kijkers van de smartphonemarkt zullen niet verrast zijn door deze aankondiging, aangezien er al geruchten zijn dat het platform in een aantal apparaten zal worden gebruikt. We hebben melding gezien van het mogelijke gebruik in onder andere de Sony Xperia 5 IV, de Xiaomi 12 Ultra en de Moto Edge 30 Ultra.

Qualcomm heeft ons zelfs bevestigd dat er belangstelling is van een groot aantal fabrikanten, waaronder Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, RedMagic, Redmi, Vivo, Xiaomi en ZTE.

Hoewel de vooruitgang geweldig is, stelt het klanten wel voor een dilemma - wacht je op nieuwere toestellen of ga je nu?

Geschreven door Chris Hall.