Snapdragon 8 Gen 1 Plus zou in mei kunnen worden aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm zou zich kunnen voorbereiden om de volgende stap voor zijn vlaggenschip mobiele platform aan te kondigen, met de lancering van de Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Het gerucht, afkomstig van een bekende leaker, suggereert dat de nieuwe hardware in mei 2022 zal worden aangekondigd, waardoor fabrikanten van mobiele apparaten een extra keuze hebben bij het bouwen van hoogwaardige apparaten.

Qualcomm heeft de afgelopen 12 maanden de naamgeving rond zijn hardware door elkaar geschud. Het bedrijf uit San Diego wil Snapdragon vestigen als een op zichzelf staand merk, voortbouwend op de bestaande reputatie van zijn mobiele hardware en zijn aanbod versterken met aanvullende functies van het Snapdragon-merk, zoals Snapdragon Sound en Snapdragon Connect .

De naamswijziging voor deze vlaggenschiphardware verschoof ook, van Snapdragon 888 - aangekondigd in 2020 - naar Snapdragon 8 Gen 1 aangekondigd in december 2021.

Het gerucht gaat dat de overstap naar Snapdragon 8 Gen 1 Plus gepaard gaat met een verschuiving van het 4nm-proces van Samsung naar dat van TMSC, aangezien Qualcomm op zoek is naar meer efficiëntie.

De stapsgewijze stap om nieuwe, krachtigere hardware te introduceren is niet ongekend op dit niveau: we hebben eerder gezien dat Qualcomm halverwege het jaar een vernieuwing heeft ondergaan, waardoor fabrikanten de nieuwste hardware kunnen inpakken en voorkomen dat ze als "verouderd" worden beschouwd wanneer ze later in het jaar op de markt komen.

Dit gerucht is ook niet de eerste keer dat we over Snapdragon 8 Gen 1 Plus horen. Een vroeg gerucht suggereerde dat de Sony Xperia 1 IV op deze hardware zou kunnen worden gelanceerd, met de suggestie dat het al bij OEM's is om te testen.

Doorgaans leveren deze incrementele updates slechts een kleine prestatieverandering op, waarbij de grotere stappen zijn gereserveerd voor de jaarlijkse vernieuwing die we zouden verwachten op Snapdragon Summit in december 2022. Dat zal waarschijnlijk de tijd zijn dat we overstappen op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2.

Dit is op dit moment nog een oncontroleerbaar gerucht; voor de meeste klanten is het advies nog steeds om de telefoon te kopen die je wilt die doet wat je wilt en niet te veel te piekeren over de kleine details.

Geschreven door Chris Hall.