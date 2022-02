Snapdragon X70-modem gebruikt AI om verbeterde 5G-prestaties te leveren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn vijfde generatie 5G-modem voor mobiele apparaten aangekondigd, de Snapdragon X70.

Hoewel 5G voor velen van ons misschien nog steeds een vrij nieuwe technologie is, heeft Qualcomm zijn 5G-modem van de vijfde generatie aangekondigd op Mobile World Congress 2022 . De nieuwe hardware volgt op de Snapdragon X65 en zal waarschijnlijk in 2023 zijn weg vinden naar apparaten.

Hoewel veel van wat de modem biedt hetzelfde blijft als voorheen - toegang tot wereldwijde 5G en legacy-netwerken - gebruikt Qualcomm AI om zijn prestaties te verbeteren.

Dat betekent de introductie van een nieuwe 5G AI Suite in de X70. Dit maakt gebruik van de kracht van AI voor feedback en optimalisatie van kanaalstatus, mmWave-straalbeheer, netwerkselectie en voor adaptieve antenne-afstemming, om de beste prestaties voor uw mobiele apparaat te garanderen.

De Snapdragon X70 zal tot 10 Gigabit 5G-downloads blijven ondersteunen, waardoor verbinding met alle 5G-standaarden wereldwijd mogelijk is, maar hij ondersteunt ook 3,5 Gigabit-uploads, waardoor de hele ervaring soepeler wordt. Uiteraard zal de X70 in combinatie met de nieuwe Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7-chip bijdragen aan Snapdragon Connect .

Dit alles gebeurt terwijl het stroomverbruik wordt verminderd, wat betekent dat er minder beslag wordt gelegd op uw batterij en dat uw telefoon langer meegaat.

De modems van Qualcomm worden geleverd als onderdeel van een systeem op chip (SoC) of kunnen stand-alone worden gebruikt met andere Snapdragon-hardware, afhankelijk van de configuratie die fabrikanten van apparaten willen implementeren.

Het kan enige tijd duren voordat we de X70 in een nieuw apparaat zien, maar meestal verschijnt er binnen het jaar nieuwe hardware in apparaten.

Geschreven door Chris Hall.