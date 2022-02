Snapdragon Connect laat zien dat uw mobiele apparaat gebruikmaakt van de beste verbindingstechnologieën

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm heeft aangekondigd dat het Snapdragon Connect-branding gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat klanten gemakkelijk apparaten kunnen identificeren die de beste connectiviteit bieden.

Apparaten met de Snapdragon Connect-badge bieden de beste 5G-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit die Qualcomm biedt, zodat u weet dat u de beste verbinding met uw apparaat krijgt.

Het idee hier is dat of je nu een smartphone of een XR-headset gebruikt, je een verbinding met lage latentie, uitstekend presterende Bluetooth en een solide mobiele gegevensverbinding krijgt, zelfs in lastige situaties, zoals drukke sportvelden of treinstations.

Dat gaat profiteren van een reeks technologie die wordt aangeboden door Snapdragon-hardware, van je telefoon tot je horloge tot je auto; apparaten die worden aangedreven door hardware zoals de Snapdragon 8 Gen 1 of Snapdragon 8cx komen in aanmerking voor die Snapdragon Connect-badge.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Dit is natuurlijk slechts de aankondiging van een nieuw schema om dergelijke apparaten te markeren na de stap van Qualcomm om Snapdragon als een merk op zich te promoten.

Of apparaatfabrikanten die Snapdragon-hardware gebruiken, aan boord gaan met de Snapdragon Connect-berichten, valt nog te bezien, maar Cristiano Amon, president en CEO van Qualcomm, maakt de aankondiging op het podium dat we "Snapdragon Connect" zullen zien als onderdeel van toekomstig product aankondigingen.

Geschreven door Chris Hall.