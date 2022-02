Qualcomm MWC 2022: Bekijk live de keynote van Qualcomm's Mobile World Congress

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mobile World Congress zet in 2022 een volledige show neer en dat betekent dat er tal van aankondigingen zullen komen van de grootste apparaatfabrikanten en de bedrijven erachter.

Qualcomm heeft een centrale rol in verbonden apparaten en gebruikt altijd MWC om zijn nieuwste technologieën te demonstreren en de toekomst te bespreken. Dat is precies wat we verwachten van Qualcomm-president en CEO Cristiano Amon.

Zo kun je de actie volgen.

Qualcomm zal het evenement livestreamen vanuit Barcelona op 28 februari om 14:30 CET. Dit zijn de internationale tijden:

San Francisco - 05:30 PST

New York - 08:30 EST

Londen - 13:30 GMT

Berlijn - 14:30 CET

New Delhi - 19:00 IST

Tokio - 22:30 JST

Sydney - 00:30 AEDT, 1 maart

We hebben de keynote van Mobile World Congress hierboven ingesloten, dus je kunt gewoon op afspelen klikken.

Qualcomm is een grote speler op het gebied van mobiele technologie, zowel aan de kant van de apparaten als aan de infrastructuurkant - en MWC is een kans om daarover te praten. Je kunt hier verwachten over de evolutie van 5G en het pad naar toekomstige standaarden zoals 6G, je zult ook horen over andere draadloze protocollen, zoals Wi-Fi 7 en Bluetooth.

U kunt er zeker van zijn dat er tijd wordt uitgetrokken om over mobiele apparaten te praten, met partners die de Snapdragon 8 Gen 1 gebruiken in smartphones en Snapdragon 8Cx Gen 3 die zijn ontworpen om altijd werkende laptops van stroom te voorzien.

Het is ook waarschijnlijk dat we zullen horen over XR — extended reality — die is voortgekomen uit AR en VR die het afgelopen decennium op de agenda stonden. Met het groeiende gepraat over de "metaverse" zijn het waarschijnlijk bedrijven als Qualcomm die een deel van de hardware leveren om deze XR-ervaringen voor consumenten mogelijk te maken.

Je kunt ook veel gepraat verwachten over auto-ontwikkelingen. Verbonden en steeds slimmere voertuigen hebben hardware nodig om ze aan te drijven en Qualcomm wil graag van deze ontwikkelingen horen.

Geschreven door Chris Hall.