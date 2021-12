Snapdragon 8 Gen 1 is de nieuwe naam van het vlaggenschipplatform van Qualcomm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Het is allemaal verandering voor Qualcomms vlaggenschip Snapdragon-platform, waarbij het bedrijf een geheel nieuwe naamgevingsconventie aankondigde tijdens zijn jaarlijkse Snapdragon Tech Summit in 2021.

Voorbij is het incrementele nummeringssysteem, vervangen door wat Snapdragon 8 Gen 1 wordt genoemd — niet de geruchten Snapdragon 898 of 895 zoals oorspronkelijk werd gedacht — dat zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen met Gen 2, Gen 3 enzovoort.

Snapdragon 8 Gen 1 is de opvolger van de vlaggenschepen Snapdragon 888 en 888+ die eind 2020 en midden 2021 werden gelanceerd en die kracht verdubbelen met een reeks upgrades voor de krachtigste mobiele chipset van het bedrijf tot nu toe.

We hebben de kerndetails van Snapdragon 8 Gen 1 besproken in onze speciale functie , maar hier zijn samenvattende punten van wat dit platform van de volgende generatie voor het feest zal brengen.

De beste 5G-connectiviteit in zijn klasse is verzekerd, met zowel mmWave- als Sub-6GHz-ondersteuning - iets wat zijn naaste rivaal, MediaTek, niet kan bieden in zijn Dimensity 9000 SoC - samen met verbeterde kunstmatige intelligentie (AI) -prestaties, betere gamingvooruitzichten en de voordeel van een lager energieverbruik dat een essentieel onderdeel is van het 4nm-productieproces van het platform.

Andere Qualcomm-platforms - 7, 6 en 4 - zullen te zijner tijd volgen met de nieuwe naamgevingsconventie, met emblemen in verschillende kleuren (goud voor vlaggenschip) die de platforms vertegenwoordigen, waardoor het vlaggenschip eenvoudiger kan worden onderscheiden van het midden- en instapniveau. Met shows als CES en Mobile World Congress (MWC) die in de eerste maanden van 2022 op komst zijn, vermoeden we dat dit allemaal in dubbele snelheid in gang zal worden gezet.