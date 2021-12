Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Het is allemaal verandering voor Qualcomms vlaggenschip Snapdragon mobiele platform: 2022 ziet het einde van het incrementele nummeringssysteem van het bedrijf , waarbij de potentiële Snapdragon 898 top-ender wordt gedumpt voor wat in plaats daarvan Snapdragon 8 Gen 1 wordt genoemd.

Zoals je kunt zien aan de geheel nieuwe naam, zal het incrementele karakter zich in plaats daarvan jaar na jaar richten op generaties, waarbij Gen 1 vanaf 2022 loopt en, vermoedelijk, Gen 2 in 2023 komt, enzovoort, enzovoort. Het stroomlijnt het naamgevingssysteem, maar houdt vol dat "8" de beste kracht van Qualcomm voor mobiel vertegenwoordigt.

Maar behalve alleen de naam, wat heeft Snapdragon 8 Gen 1 vlaggenschiphandsets van de nabije toekomst te bieden? Hier is ons overzicht van de specificatie, hoe dat zich verhoudt tot specifieke functies en waarom dat allemaal iets is om enthousiast over te zijn.

4nm systeem-op-chip (SoC)

Qualcomm Hexagon Processor met Fused AI Accelerator

Kyro CPU: Arm Cortex-X2 tot 3.0GHz

LPDDR5X geheugenondersteuning, tot 16GB

Qualcomm Adreno GPU

In navolging van de Snapdragon 888, die is gebaseerd op een 5nm-proces , introduceert Snapdragon 8 Gen 1 de 4nm-inzending van Qualcomm. Uiteindelijk betekent dat kleinere getal een kortere reis voor stroom binnen de CPU en dus meer efficiëntie en energiebesparingspotentieel.

Dat gaat ook hand in hand met ondersteuning voor LPDDR5X RAM, dat bijna 25 procent sneller is dan de vorige generatie, en vooral handig is voor snelle verwerking van computertaken - het soort heen en weer dat gebeurt met kunstmatige intelligentie (AI)verwerking en dergelijke.

In termen van brute kracht belichaamt de Qualcomm Hexagon-processor een Arm Cortex-X2 (tot 3,0 GHz) op zijn krachtigst, wat dezelfde "ultrakern" is die MediaTek gebruikt in zijn Dimensity 9000-vlaggenschip . Qualcomm zegt dat zijn Hexagon-processor tweemaal het gedeelde geheugen heeft van zijn 888-voorganger, opnieuw ten gunste van de Artificial Intelligence (AI) Engine - nu in het formaat van de zevende generatie.

AI is inderdaad een groot deel van de verkoop van Qualcomm in Snapdragon 8 Gen 1, maar welke andere kernfuncties kun je verwachten van vlaggenschiphandsets die dit nieuwe platform zullen gebruiken? Hier is een overzicht van de belangrijkste gebieden.

Ondersteuning voor 200-megapixel cameraresolutie

Drievoudige 18-bit beeldsignaalprocessors (ISP)

H.265 & VP9-decoder

8K HDR-video

Met de introductie van Snapdragon Sight-technologie - Qualcomms eerste 18-bits beeldsignaalprocessor - zal de 8 Gen 1 in staat zijn om een hele reeks beeldmogelijkheden op vlaggenschiphandsets te ondersteunen.

Er is ondersteuning voor een resolutie van 200 megapixels, wat niet echt een toename is van generatie op generatie, en ook niet zo geschikt voor hoge resoluties als de Dimensity 9000 van MediaTek (de laatste met 320 MP-ondersteuning).

Qualcomm

Dat gezegd hebbende, betekent het trio van 18-bits ISPs van Snapdragon 8 Gen 1 dat het platform naar verluidt 4096 keer meer cameragegevens kan vastleggen dan eerdere 14-bits processors van eerdere platforms. Dus hoewel er geen resolutie meer is - die u niet echt nodig hebt - is er veel meer informatie in afbeeldingen, wat zich vertaalt in een groter hoog dynamisch bereik (HDR) en kleurpotentieel.

Er is ook een nieuwe Leica Leitz Look-modus, die wordt gebruikt om het klassieke bokeh-effect (achtergrondvervaging) na te bootsen, een samenwerking die interessante resultaten moet opleveren.

Een pijplijn van 3,2 Gigabit betekent veel gegevensverwerking: voor burst-opnamen is er ondersteuning voor 30 frames per seconde opname met een enorme output van 108 megapixels; voor video kun je 8K HDR opnemen - een wereldprimeur voor mobiel - terwijl je nog genoeg capaciteit over hebt om 64-megapixel fotos tegelijkertijd te maken.

Over video gesproken, codec-ondersteuning voor H.265 en VP9 betekent dat de nieuwste (en steeds kleinere) pakketgegevens kunnen worden gedecodeerd voor eersteklas streamingmogelijkheden.

Ondersteuning voor verversingssnelheid van 144 Hz bij QHD+ resolutie

60Hz refresh bij 4K resolutie (incl. extern beeldscherm)

HDR10 & HDR10+

Veel fabrikanten hebben zich teruggetrokken van het nastreven van Ultra HD (4K) schermresoluties in vlaggenschipapparaten, gezien het feit dat ze de levensduur van de batterij kunnen belasten. Dat weerhoudt Qualcomm echter niet om 4K-schermen met Snapdragon 8 Gen 1 te ondersteunen, ook voor externe schermen.

Het is echter in de step-down resolutie waar de meesten de sterke punten van dit platform zullen inzetten: met ondersteuning voor QHD + resolutie om te werken met een maximale vernieuwingsfrequentie van 144 Hz. Dat betekent supervloeiende beelden met een aanzienlijke resolutie. Het heeft geen 180 Hz bij FHD + -mogelijkheden, volgens MediaTeks Dimensity 9000, maar we betwijfelen of velen dat subtiele verschil zelfs zullen opmerken.

Hoog dynamisch bereik (HDR) laat ook bijna geen middel onbeproefd, met ondersteuning voor HLG-, HDR10-, HDR10+- en Dolby Vision- formaten. Als een display een hoge mate van helderheid heeft, zullen de beelden ongetwijfeld knallen.

Adreno GPU, 30% sneller dan voorganger

Vulkan 1.1 API-ondersteuning

Gaming is een steeds grotere business op mobiel - en Qualcomm weet dat duidelijk. Hoewel Snapdragon 8 Gen 1 hier veel potentieel heeft - zoals je kunt zien aan de snelle verwerking van de verversingssnelheid, LPDDR5X RAM-ondersteuning en CPU-kracht - heeft het bedrijf ook een apart platform, Snapdragon G3x Gen 1, dat het bedrijf heeft getoond in een Nintendo Switch Pro rivaliserende handheld Android-apparaat .

Qualcomms Nintendo Switch Pro-rivaliserende Android-handheldconsole draait Xbox-games

Maar terug naar Snapdragon 8 Gen 1. De nieuwste Adreno GPU zou een snelheidsverhoging van 30 procent met zich meebrengen ten opzichte van zijn vorige voorganger, in combinatie met een 25 procent lager stroomverbruik. Dat zou gelijk moeten staan aan betere game-ervaringen met minder intensiteit van de batterij, zodat je langer kunt gamen.

Snapdragon X65 5G Modem-RF-systeem

5G mmWave- en Sub 6GHz-ondersteuning

Wi-Fi 6E/ax tot 3,6 Gbps

aptX Adaptief & Lossless

Bluetooth 5.2

Van alle gebieden waar Qualcomm echt het peloton leidt, is het echter met zijn 5G-connectiviteit. Snapdragon 8 Gen 1 maakt gebruik van de X65-modem, de eerste 10-Gigabit Modem-RF-oplossing.

Hoewel MediaTek ook een Release 16-modem onthulde in Dimensity 9000, is het over het algemeen minder capabel - biedt tot 7 Gbps in vergelijking met 10 Gbps van Qualcomm - wat betekent dat Qualcomm de theoretische overhand heeft als het gaat om de hoogste snelheden en de laagste latentie.

Qualcomm ondersteunt ook zowel mmWave- als Sub-6GHz 5G-technologieën op het ene platform, terwijl MediaTek de eerste in geen enkel opzicht ondersteunt. Dat is waarschijnlijk belangrijker voor klanten in de VS, waar de acceptatie van mmWave naar verwachting zal toenemen. Maar Qualcomms intelligente manier om de twee formaten samen te voegen in één is zeker een stap vooruit.

Kortom: bij Snapdragon 8 Gen 1 draait alles om superhoge snelheden onderweg, met een ongeëvenaard 5G-aanbod.

Het grootste deel van de tijd zult u natuurlijk waarschijnlijk wifi binnenshuis gebruiken. Hier ondersteunt het platform Wi-Fi 6E, net zoals het 888-platform eerder deed, voor snelle connectiviteit - als de aangesloten router dit kan ondersteunen.

Bluetooth 5.2 zorgt voor draadloze connectiviteit, terwijl Snapdragon Sound Technology de aptX Voice-, aptX Adaptive-, aptX Lossless- en LE-audioprotocollen van het bedrijf ondersteunt. Dat betekent dat je met de juiste bron van hoge kwaliteit en een capabele headset, Hi-Res Audio-weergave kunt bereiken - en het adaptieve karakter van de technologie betekent dat je altijd het beste krijgt, afhankelijk van wat je ben aan het gebruiken.

Dus welke handsets zullen het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm bevatten? Gezien zijn high-end karakter, zal het ongetwijfeld de reserve zijn voor premium vlaggenschepen in 2022.

Pocket-lint is op de Snapdragon Tech Summit waar Xiaomi de leiding had, wat bevestigt dat de Xiaomi 12 s werelds eerste zal zijn met het platform . Er zijn ook aankondigingen geweest van Oppo , Realme en Motorola . Aan keuze dus zeker geen gebrek.