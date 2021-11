Qualcomm schudt Snapdragon-branding door elkaar en maakt de weg vrij voor de lancering van de nieuwe 8-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft de branding rond zijn Snapdragon-producten door elkaar geschud, wat het duidelijker en gemakkelijker zou moeten maken om te begrijpen wat je krijgt.

Qualcomm zegt dat Snapdragon nu groot genoeg en algemeen genoeg bekend is om als een op zichzelf staand merk te fungeren, dus je zult het Snapdragon gaan noemen in plaats van Qualcomm Snapdragon.

Qualcomm heeft dit punt al gepusht met dingen als Snapdragon Insiders enzovoort. Het zal zijn vuurbal-logo blijven gebruiken, maar dit zal meer bekendheid krijgen, zodat je weet wanneer er over een Snapdragon-product wordt gesproken.

Een van de interessante veranderingen is dat kleuren bewuster zullen worden gebruikt, waarbij goud alleen wordt gebruikt voor de vlaggenschipproducten van het bedrijf - zodat het logo of de afbeelding die u ziet een Snapdragon SoC (system on chip) toont die populair is op smartphone-advertenties en verpakkingen - als het goud is, is het vlaggenschipniveau.

Er is ook een nieuwe naam die met deze veranderingen gepaard gaat. Deze zijn niet volledig gedetailleerd, maar Qualcomm heeft gezegd dat het vlaggenschip bekend zal staan als de Snapdragon 8-serie.

We verwachten over een paar weken meer details over hoe dit gaat werken op de Snapdragon Summit , maar we verwachten dat de Snapdragon 4-serie, Snapdragon 6-serie en Snapdragon 7-serie allemaal worden gebruikt.

Qualcomm laat ook de 5G-naamgeving vallen, zo lijkt het, en zegt dat als het Snapdragon is, het dan 5G is, dus het is niet nodig dat detail ook aan de naamgeving toe te voegen.

Er komt meer informatie over deze veranderingen, maar nu weten we dat wanneer Qualcomm begint te praten over de nieuwe Snapdragon 8-serie, dit de hardware van de volgende generatie is voor 2022.