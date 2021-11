Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar presenteert Qualcomm zijn nieuwste en beste technologie op Snapdragon Tech Summit, gehouden in Hawaï, en na een pauze van het fysieke evenement in 2020 vanwege wereldevenementen, keert de persoonlijke showcase terug voor 2021.

Dus wat kun je verwachten van de komende Snapdragon-platforms van Qualcomm, hoe kun je de evenementen live streamen en wat kunnen we verwachten van Tech Summit 2021?

Spoiler alert: we verwachten dat het Snapdragon 895/898-platform wordt onthuld, dus hier is wanneer en hoe u kunt afstemmen of inhalen om meer te weten te komen over de vlaggenschipprocessor van 2022 die de top-end smartphones zal aandrijven.

Voor 2021 wordt het evenement in tweeën gesplitst, op 30 november en 1 december. Dit zijn de lokale tijden voor een internationaal publiek:

13:00 uur HST (Hawaï standaardtijd)

15:00 PST (westkust VS)

18:00 EST (oostkust VS)

23:00 GMT (VK)

00:00 +1 CST (Europa)

19:00 +1 SGT (Singapore / HK / Taiwan)

Het bedrijf zal de evenementen live streamen op YouTube , Twitter - waar je de #SnapdragonSummit- tag kunt volgen voor het laatste nieuws - of je kunt naar de website van Qualcomm gaan waar het mogelijk is om je aan te melden voor e-mailwaarschuwingen over het evenement en aankondigingen.

Tech Summit gaat altijd over het eersteklas Snapdragon-platform, dus Qualcomm zal ongetwijfeld pronken met zijn toekomstige 4nm-chipset, Snapdragon 895/898 . We zullen aanwezig zijn op het evenement om een overzicht te geven van wat er nieuw en verbeterd is in dit product voor een beter begrip.

Qualcomm zegt ook dat de evenementen "toonaangevende technologische innovaties zullen laten zien op het gebied van camera, AI, geluid, gaming en connectiviteit." De CEO van het bedrijf, Cristiano Amon, zal de presentatie leiden. Het is niet ongebruikelijk om apparaatmodellen te zien om de vorderingen van Snapdragon op deze verschillende gebieden te demonstreren.

Maar er zullen er ook meer zijn, met grote namen zoals Motorola, Xiaomi, Lenovo en Microsoft die ook aanwezig zijn om te laten zien hoe de vorderingen van Qualcomm hun producten in de nabije toekomst zullen verbeteren.