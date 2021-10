Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn platformupdates voor eind 2021 onthuld, aangevoerd door de nieuwe Snapdragon 778G Plus, een verdubbeling van het 5G-aanbod van het bedrijf in het midden- en instapniveau.

De 778G werd oorspronkelijk halverwege dit jaar aangekondigd, met de Plus-versie die het platform uitbreidt met hogere kloksnelheden voor een hoger prestatiepotentieel.

Elders onthulde de chipmaker de Snapdragon 695 5G, 480 Plus 5G en 680 4G.

Met uitzondering van de laatste en laagste van de hierboven genoemde, is de boodschap vrij duidelijk: het gaat om 5G voor iedereen, met de snellere connectiviteit die in de nabije toekomst waarschijnlijker zijn weg zal vinden naar meer betaalbare handsets.

Qualcomm zegt dat de vraag in de mid-level ruimte aanzienlijk is toegenomen - een stijging van 44 procent voor de 7-serie dit jaar - aangezien veel klanten duidelijk de verstandiger geprijsde opties verkiezen boven de toonaangevende vlaggenschepen op de markt.

De 6-serie, nu aangevoerd door de 695 5G, zorgt voor een toename van 30 procent in graphics en een verbetering van 15 procent processor ten opzichte van de oudere 690, wat helpt om de prestatiekloof te dichten. Het zal ook geschikt zijn voor Sub 6G- en mmWave 5G-formaten.

Hoewel Qualcomm duidelijk gericht is op het verbeteren van zijn mid-level portfolio, zal zijn jaarlijkse Tech Summit - die Pocket-lint in december zal bijwonen - de showcase zijn voor zijn topplatforms. We verwachten een update van de 888, in de geruchten 898, om die show te headlinen.

