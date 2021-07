Smartphone voor Snapdragon Insiders: prijs, releasedatum en specificaties voor de Qualcomm-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft de ongebruikelijke stap gezet om zijn eigen smartphone te produceren. Hoewel de naam Qualcomm synoniem is met smartphones, heb je nu de kans om een Snapdragon-telefoon te krijgen.

Als je van specificaties houdt, vind je hier alles wat je erover moet weten

Er is slechts één versie van deze telefoon, waardoor de prijs eenvoudig blijft: hij kost $ 1499 in de VS, £ 1099 in het VK en € 1299 in Europa.

We zullen meer details geven zodra de telefoon daadwerkelijk in de uitverkoop gaat.

Qualcomm heeft gezegd dat de smartphone voor Snapdragon Insiders in augustus 2021 beschikbaar zal zijn, maar heeft geen details gegeven over wanneer deze beschikbaar zal zijn.

Het zal beschikbaar zijn in de VS, China, Duitsland, het VK, Japan en Korea, gevolgd door India, maar daar zijn geen specifieke datums voor.

173,15 x 77,25 x 9,55 mm, 210 g

Middernacht blauw

Verlicht leeuwenbek-vuurballogo

Gorilla Glass Victus

De smartphone voor Snapdragon Insiders komt slechts in één versie en het is een Midnight Blue, met een verlicht Snapdragon-vuurballogo op de achterkant van de telefoon.

Er zit een vingerafdrukscanner aan de achterkant in een telefoon die behoorlijk groot is, maar hij heeft een groot scherm, dus dat is te verwachten.

Er is een rand aan de boven- en onderkant van het scherm, met de camera aan de voorkant in de bovenste rand, zodat het scherm helder blijft. Het is een plat display-ontwerp, bekroond met Gorilla Glass Victus.

Qualcomm heeft het materiaal aan de achterkant niet bevestigd, maar aangezien deze telefoon door Asus is gebouwd, verwachten we ook een metalen frame en een glazen achterkant.

Dit is een grote telefoon: in vergelijking met andere premium telefoons is hij groter dan de S21 Ultra , groter dan de Find X3 Pro.

Er zijn stereoluidsprekers, met een naar voren gerichte bovenluidspreker en een zijwaarts gerichte onderluidspreker.

Er zal een bumper voor bescherming in de doos zitten - samen met andere gebundelde accessoires die we hieronder zullen bespreken.

6,78 inch Samsung AMOLED

2448 x 1080 pixels, 144 Hz

HDR10+-ondersteuning

800 nit, 1200 nit piek

Er is een 6,78-inch display op de smartphone voor Snapdragon Insiders, wat betekent dat dit ongeveer even groot is als de Samsung Galaxy S21 Ultra.

De opstelling van het scherm met randen aan de boven- en onderkant suggereert dat het is ingesteld om te gamen, omdat die randen buiten het scherm ruimte bieden om de telefoon in het landschap vast te pakken – het heeft ook een verversingssnelheid van 144 Hz, iets waar gamers dol op zijn.

Het is een Samsung AMOLED-paneel, dus het zou beelden van hoge kwaliteit moeten geven, terwijl het HDR10+ ondersteunt, met een typische helderheid van 800 nits en een piek van 1200 nits.

De resolutie wordt geleverd in een resolutie van 2448 x 1080 pixels, wat niet de hogere resolutie is die je op telefoons aantreft, maar weer typisch is voor gaming-telefoons.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB RAM, 512 GB opslag

Dubbele simkaart

4000mAh batterij, 65W opladen

Bij deze telefoon draait alles om het demonstreren van kracht en er is een Qualcomm Snapdragon 888 in het hart – merk op dat dit niet de Snapdragon 888+ is die onlangs is aangekondigd.

Er is 16 GB RAM en 512 GB opslag en nogmaals, dit zijn de enige versies van de telefoon – er zijn geen varianten.

Als zodanig ondersteunt deze telefoon 5G wereldwijd, dus de ene telefoon is uitgerust met alle 5G-banden.

De batterijcapaciteit is 4000 mAh en dit klinkt een beetje licht voor een apparaat van dit formaat en deze positionering, maar het ondersteunt wel 65 W opladen, waarbij die wisselaar ook in de doos komt. Er zijn ook twee gevlochten USB-C-kabels om op te laden.

Dit is een pure Android-telefoon, hij wordt geleverd met Android 11 en er is geen extra bloatware van Qualcomm, het is stock-Android.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 8 juli 2021

Drievoudig camerasysteem: Belangrijkste: Sony IMX686, 64MP, 1/1.78in, 0.8μm, f/1.8, OIS Ultrabreed: Sony IMX363, 12MP, 1/2.55in, 1.4μm, f/2.2 Telefoto: 8MP, 3x optisch, OIS

Voorzijde: 24MP

Er is een drievoudig camerasysteem aan de achterkant van het Qualcomm-apparaat en aangezien deze telefoon door Asus is gebouwd, is het geen verrassing dat de hoofdcamera en de ultrabrede camera overeenkomen met die van de Zenfone 8 . Dat is niet erg, want die cameras zijn best goed.

Hoe ze precies zullen presteren valt nog te bezien, we weten niet of dit een Asus-ervaring of een Qualcomm-ervaring zal zijn, maar Qualcomm heeft gezegd dat het een AI-autozoom op video zal aanbieden om u te helpen gefocust te blijven op de belangrijke spullen. Het biedt ook 8K-video-opname (dankzij die hoofdsensor met hoge resolutie).

De toevoeging van een goede telelens geeft ook de mogelijkheid voor 3x optische fotos en dat betekent dat er een cluster van verstandige cameras aan de achterkant van deze telefoon zit - maar of het kan concurreren met sterke aanbiedingen van andere vlaggenschepen valt nog te bezien.

De camera aan de voorkant is een 24-megapixel camera en dit is anders dan de Zenfone 8, dus we hebben echt geen idee hoe de prestaties zullen zijn.

Telefoon

65W oplader (35W in India)

Gevlochten kabels

Koptelefoon

Bumper

Omdat dit een behoorlijk speciale telefoon is, komt hij als een pakket samen met extra extras (nogmaals, een beetje zoals de manier waarop gaming-telefoons worden verkocht).

De doos bevat natuurlijk de telefoon, evenals de 65W-oplader die we hebben genoemd en de gevlochten kabels om de telefoon en de meegeleverde hoofdtelefoon op te laden. India krijgt een oplader van 35 W.

Die koptelefoon is niet zomaar een oude koptelefoon, het is een op maat gemaakte Master & Dynamic MW08 koptelefoon , ter waarde van $300. Dit zijn geweldige echte draadloze hoofdtelefoons, dus het is een behoorlijk grote deal om ze in de doos te krijgen - en ze maken een deel van de totale kosten uit.

De reden dat deze hoofdtelefoon in de doos zit, is omdat Qualcomm deze telefoon graag wil gebruiken om Snapdragon Sound te laten zien. Het is een van de eerste telefoons die het aanbiedt en het lijkt erop dat Qualcomm hoopt dat het in de toekomst nieuwe normen stelt voor apparaataudio. Qualcomms grote spel hier is voor 24 bit 96kHz draadloze audio - hoe dat precies werkt, of zelfs hoe goed dat wordt ondersteund in een bredere context, valt nog te bezien.

Afgezien van die stukjes, is er ook een bumper om je telefoon te beschermen. Al met al is het een geweldig pakket!