Qualcomms smartphone voor Snapdragon Insiders is een pure Android-krachtpatser gebundeld met een koptelefoon van $ 300

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm drijft een groot aantal smartphones aan in de Android-ruimte en het hebben van Snapdragon-kracht in een telefoon is een van de belangrijkste dingen die klanten in sommige markten zoeken.

Qualcomm voert het spel op door zijn eigen telefoon te lanceren. Het is een beetje leuk, want Qualcomm heeft onlangs de Snapdragon Insiders-community opgericht, met meer dan een miljoen fans die zich hebben aangemeld om deel uit te maken van dat team van Snapdragon-fans.

En deze telefoon is voor hen, ontworpen door Qualcomm, gebouwd door Asus, en pronkt met enkele van de kerntechnologieën van Qualcomm.

Het is een Android-telefoon, zonder toevoegingen, zonder bloatware, dus dit kan de interesse wekken van degenen die normaal ook naar de Pixel kijken als hun favoriete toestel.

Uit ontwerpoogpunt is er enige gelijkenis met de compacte Asus Zenfone 8 die we eerder in 2021 zagen, maar de Snapdragon-telefoon is groter met een 6,78-inch Samsung AMOLED-display. Het is een 144Hz-scherm, plat, met een Full HD-resolutie – wat ons zegt dat het in de eerste plaats is ontworpen om te pronken met de Snapdragon Elite Gaming-vaardigheden van Qualcomm.

Dat wordt ook onderstreept door de boven- en onderkant van de rand (met de camera aan de voorkant), wat gebruikelijk is op gaming-telefoons.

Er is een Snapdragon 888 in het hart van deze telefoon – met een verlicht Snapdragon-vuurballogo aan de achterkant – samen met 16 GB RAM en 512 GB opslag – dus dit is een premium apparaat.

In plaats van verschillende versies voor verschillende regios aan te bieden, is er slechts één versie - en deze dekt alle 5G-banden en -typen wereldwijd. Dit maakt deel uit van de boodschap die Qualcomm vaak pusht, dus het is logisch om een wereldwijde roaming 5G-telefoon te lanceren.

Er is een vingerafdruksensor aan de achterkant van de telefoon, die een beetje links is, terwijl er ook een drievoudige camera is, bestaande uit hoofd-, ultragroothoek- en telefoto.

Het is een 64-megapixel f/1.8 Sony IMX686 voor de hoofdcamera, wat 8K-video-opname betekent; de ultrawide is 12 megapixels, f/2.2, 14,3 mm equivalent, ondersteunt macro-opnamen; de telefoto is 8 megapixels met 3x optisch. De camera aan de voorkant is 24 megapixels.

Maar Qualcomm wil heel graag dat je aandacht besteedt aan de audio op dit apparaat, een van de eersten die Snapdragon Sound ondersteunt. Dit biedt 24-bit 96kHz draadloze audio om die audio-ervaring te verbeteren.

Je kunt daar op dit moment misschien niet van profiteren, maar Qualcomm zegt dat het verwacht dat meer draadloze hoofdtelefoons in 2021 worden gelanceerd, meer geavanceerde draadloze standaarden ondersteunen, zodat je dat wel kunt.

Maar zodat je een geweldige luisterervaring hebt, wordt de Smartphone voor Snapdragon Insiders geleverd met een paar aangepaste Master & Dynamic MW08 echte draadloze hoofdtelefoons. Dit zijn de koptelefoons van $ 300 die we noemden en na ze eerder te hebben bekeken, zijn ze echt uitstekend.

De doos bevat ook een oplader van 65 W, een paar gevlochten USB-C-kabels en een bumper voor de telefoon om hem te beschermen, dus het is een behoorlijk pakket.

Als er één ding is dat voor ons een klein vraagteken oproept, is het de 4000mAh-batterij. Hoewel dit heel snel oplaadt met Quick Charge 5-ondersteuning en die grote oplader in de doos, hebben veel telefoons van dit formaat een hogere capaciteit, dus dit wordt iets om naar te kijken als de recensies verschijnen.

Dit is niet zomaar een Qualcomm-referentieapparaat, zoals Asus het heeft gebouwd en de distributie en verkoop van de telefoon voor zijn rekening neemt.

Zoals je uit de specificaties kunt raden, is het een premium apparaat, dus de prijs van $ 1499 / £ 1099 / € 1299 zou geen verrassing moeten zijn. Het zal vanaf augustus 2021 beschikbaar zijn in de VS, China, Duitsland, het VK, Japan en Korea, gevolgd door India, via de online winkel van Asus en andere retailers.