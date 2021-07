Qualcomms next-gen Snapdragon 895 vlaggenschip-telefoonchip wordt gebaseerd op 4nm-technologie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomms vlaggenschip-telefoonchip van de volgende generatie zal gebaseerd zijn op het next-gen 4nm-productieproces, wat een aanzienlijke verbetering van de prestaties en efficiëntie zou moeten opleveren.

Het nieuwe proces zet de huidige beste - 5nm - in de schaduw. Veel smartphoneprocessors zijn gebaseerd op 7nm en zelfs grotere processen, dus 4nm is een duidelijke stap voorwaarts.

Er zijn echter twee verschillende fabrikanten voor de Snapdragon 895 en de mid-life verkeersdrempel, de 895+. De eerste zal worden gemaakt door Samsung, terwijl de laatste zal worden vervaardigd door het Taiwanese TSMC. Dat nieuws komt met dank aan de bekende leaker Ice Universe .

Terwijl 895 aan het einde van het jaar bij ons zal zijn (normaal wordt de lancering op het Snapdragon Tech Summit-evenement van Qualcomm gehouden), zal de 895+ over een jaar worden gelanceerd - Qualcomm heeft nog maar net de voorganger Snapdragon 888 Plus gelanceerd, die op zijn beurt volgde Lancering in december van de Snapdragon 888 die wordt gebruikt in handsets zoals de Samsung Galaxy S21 en OnePlus 9-serie.

Het is dus geen grote sprong om te zeggen dat de Snapdragon 895 (naam moet natuurlijk worden bevestigd) in veel van de grote naam-handsets van 2022 zal zitten.

De nieuwe overgeklokte 888 Plus zal in de volgende Asus ROG-telefoon zitten, evenals nieuwe telefoons van Honor, Vivo, Xiaomi en Motorola.

Geschreven door Dan Grabham.