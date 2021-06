Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op het Mobile World Congress van dit jaar maakte Qualcomm van de gebruikelijke gelegenheid gebruik om zijn next-gen platform te onthullen: de Snapdragon 888 Plus.

Dus wat kun je verwachten van deze mid-season hobbel naar de topprocessor in 2021? Qualcomm zegt dat er meer dan 20 procent verbetering is ten opzichte van de standaard Snapdragon 888 - dankzij de AI-engine van de zesde generatie.

Het belangrijkste verschil met de Plus ten opzichte van het standaard 888-platform is een opwaardering van de processor, om nog meer te leveren wanneer dat wordt gevraagd. Dat betekent dat de 2,84GHz-hoofdkern van de Kyro 680 CPU naar de 3GHz-barrière moet worden geduwd - net zoals de vorige op gaming gerichte Snapdragon 865 Plus .

Qualcomm heeft ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zijn X60-modem - die Sub-6GHz en mmWave kan samenvoegen voor waanzinnig hoge snelheden tot 3,6 Gbps - te koppelen aan het Plus-platform (niet de X65-modem , die zal worden gebruikt voor de volgende) generatie).

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 28 juni 2021

De Snapdragon 888 Plus is gericht op high-end vlaggenschepen, met name gaming-telefoons, dankzij ondersteuning voor panelen met een resolutie tot Quad HD+ met een verversingsfrequentie tot 144Hz.

Het is dus geen verrassing dat er al een hele reeks fabrikanten in de rij staat. Asus heeft bevestigd dat zijn volgende ROG-telefoon de chip zal gebruiken, terwijl Honor heeft bevestigd dat het komende vlaggenschip Magic 3 ook het platform zal huisvesten. Vivo, Xiaomi en Motorola hebben ook steun toegezegd, maar zonder specificaties van het apparaatplan.

Geschreven door Mike Lowe.