(Pocket-lint) - Qualcomm heeft onthuld dat de Snapdragon 780G-chipset onder de topklasse Snapdragon 888 past. Het komt in handsets van verschillende fabrikanten, maar het klinkt alsof Xiaomi de eerste zal zijn.

Er was een klein gaatje in de premium chipset-opstelling van Qualcomm voor 2021, die nu wordt gevuld met deze nieuwe hardware.

De informatie was eerder gelekt via Winfuture.de, maar Qualcomm had zijn eigen persbericht voortijdig online gezet. We hadden eerder over de hardware gehoord en hadden een aankondiging verwacht.

In termen van 5G-connectiviteit blijft het achter bij meer premium chipsets, aangezien het de X53 5G-modem is die alleen sub-6 GHz-netwerken ondersteunt. De snellere mmWave-standaard is niet aanwezig in de X53, maar mmWave-ondersteuning blijft beperkt in de VS en vrijwel onbestaande in Europa op dit moment, dus het is niet de beperkende factor die het over een paar jaar zal zijn.

In veel andere opzichten is het echt een high-end chipset, die zelfs de allernieuwste Wi-Fi 6, 6E en Bluetooth 5.2 ondersteunt (Wi-Fi 6-snelheden tot 3,6 Gigabit per seconde). Er komt ook ondersteuning voor de nieuwe Snapdragon Sound-technologie .

En net als Snapdragon 888 is het gebaseerd op de nieuwste 5nm-procestechnologie voor efficiëntie en kracht en beschikt het opnieuw over een octa-core CPU (Kryo 670) met twee Cortex-A78 2,4 GHz high-performance cores en zes Cortex-A55-cores geklokt op 1,8 GHz. De AI-engine is Qualcomms zesde generatie Hexagon 770.

De GPU is Adreno 642 die 10-maar HDR-gaming ondersteunt, evenals stuurprogrammas die kunnen worden bijgewerkt. Er is ook een drievoudige ISP (Spectra 570), wat betekent dat hij opnamen met drie cameras tegelijk kan ondersteunen. Het is ook naar verluidt vooral goed voor fotografie bij weinig licht en zoals je zou verwachten, is er ondersteuning voor 4K HDR- en HDR10 + -video.

Correcties - [25/03/2021] Bijgewerkt vanaf definitief persbericht in plaats van lek.

