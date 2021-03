Qualcomm zou kunnen werken aan een Snapdragon 888-variant zonder de 5G-modem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Snapdragon 888 in december 2021 werd aangekondigd, werd het aangekondigd als een platform met alleen 5G. Dat zou op het punt staan te veranderen, met geruchten dat Qualcomm een versie gaat lanceren zonder de 5G.

Qualcomm heeft een lagere afgeleide van de Snapdragon 888 (SM8350) in de maak. SM8325 is het modelnummer en er lijkt GEEN geïntegreerde 5G-modem op deze te zitten. #CheapFlagshipPhones - Roland Quandt (@rquandt) 8 maart 2021

De informatie is afkomstig van Roland Quandt, die een goede reputatie heeft voor dergelijke lekken, wat suggereert dat Qualcomm op het punt staat zijn aanbod uit te breiden. We hadden eerder gehoord dat Qualcomm zich voorbereidde om ook een nieuw platform uit de 700-serie te lanceren.

De ontkoppeling van SD888 en de modem is niet zo radicaal als je zou denken. De voorganger, Snapdragon 865 , had geen geïntegreerde 5G: de X55-modem was gescheiden, waardoor een modulaire benadering van het ontwerpen van apparaten op het Snapdragon-platform mogelijk was.

Qualcomm ging voor 2021 in een iets andere richting, waarschijnlijk vanwege de brede acceptatie van 5G door fabrikanten; het is waarschijnlijk dat het hebben van een geïntegreerde oplossing een betere optimalisatie mogelijk maakt, terwijl fabrikanten tegen lagere kosten toegang krijgen tot de nieuwste hardware.

Door ze echter te scheiden, kunnen apparaten zonder 5G op Snapdragon 888 worden gebouwd. Dat kan zijn omdat er nog steeds vraag is naar 4G-apparaten en nogmaals, dit kan een manier zijn om de kosten voor fabrikanten te verlagen.

Dat zou kunnen betekenen dat we in de toekomst Snapdragon 888-apparaten zien die geen 5G-toegang hebben of meer tegen betaalbare prijzen binnenkomen.

Zoals we eerder hebben gezegd, denken we dat er een aantal lanceringen van Qualcomm komen, omdat de geruchten toenemen en er momenteel een gat is in de sub-vlaggenschipruimte voor nieuwe hardware - een gat waarvan we denken dat Qualcomm het binnenkort zal opvullen.

Geschreven door Chris Hall.