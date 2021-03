Qualcomm Snapdragon 775 zou de volgende generatie sub-vlaggenschiptelefoons kunnen aandrijven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm kondigde in december 2020 de Snapdragon 888 aan en die hardware verschijnt al in nieuwe toestellen. Maar er was geen melding gemaakt van de 700-serie - die ons in 2020 de uitstekende Snapdragon 765 opleverde.

De opvolger van Snapdragon 765 is mogelijk Snapdragon 775 en dankzij een nieuw lek - opgemerkt door XDA - en Qualcomm bereidt zich mogelijk voor om deze nieuwe hardware te lanceren.

De kloof in de Qualcomm-line-up lijkt duidelijk: met vlaggenschipapparaten die zich voorbereiden om te lanceren op Snapdragon 888, waren we verrast dat sub-vlaggenschipapparaten geen nieuwe hardware hadden om op te zitten.

De vermelding van Snapdragon 775 en 775G is misschien toevallig speculatie, maar we vermoeden al lang dat we binnenkort iets van Qualcomm over de 700-serie zouden horen.

Snapdragon 775 zou op een 5nm-proces kunnen zitten en snellere RAM en opslag ondersteunen, terwijl het ook de camera-ondersteuning vergroot. We verwachten geïntegreerde 5G, net als bij de vorige generatie.

Natuurlijk, met niets officieels, is dit allemaal slechts speculatie over een toekomstig platform dat mogelijk op komst is. Er is echter een verzameling mid-range apparaten waarvan we verwachten dat ze gelanceerd zullen worden op nieuwe Qualcomm-hardware - en we vermoeden dat sommige apparaten wachten op die aankondiging.

Dat kunnen Xiaomi-, Oppo-, Nokia- en OnePlus-apparaten uit het middensegment zijn, en het kan ook de hardware zijn die een toekomstige Pixel 6 aandrijft.

Dit is zeker een ruimte om naar te kijken en we hebben het gevoel dat er binnenkort iets van Qualcomm komt.

Geschreven door Chris Hall.