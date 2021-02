Qualcomm X65 is de volgende generatie 5G-modem van het bedrijf met een capaciteit van 10 Gb per seconde

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft een nieuwe topmodem uitgebracht die connectiviteit biedt voor toekomstige vlaggenschiptelefoons. In navolging van de X55 (gebruikt in veel van de huidige vlaggenschepen zoals de iPhone 12) en de X60 , heet deze nieuwste hardware de Snapdragon X65.

Omdat er tot juni geen Mobile World Congress (MWC) in Europa plaatsvindt in plaats van eind februari, heeft Qualcomm ervoor gekozen om de nieuwe modem toch in zijn traditionele tijdslot te lanceren.

De huidige generatie X60 wordt momenteel niet in veel telefoons gebruikt, maar is geïntegreerd in het nieuwste Snapdragon 888-platform, dat wordt gebruikt in de Amerikaanse versie van de Galaxy S21 . De vraag is of de aankomende iPhone 13 zal overstappen naar X60 of gewoon vooruit zal springen naar X65 nu de 5G-referenties van de iPhone zijn vastgesteld .

Zeker, Qualcomm suggereert dat het dit jaar in vlaggenschiptelefoons zal verschijnen, wat zou kunnen betekenen dat we halverwege het jaar ook een upgrade naar Snapdragon 888 krijgen , net zoals we deden met de vorige 865 naar 865 Plus .

De hardware is Qualcomms 5G-modem van de vierde generatie, maar doet wel iets nieuws: het kan een pieksnelheid van 10 Gigabit (10 Gb per seconde) bereiken. Qualcomm zegt ook dat deze generatie een architectuur heeft die beter kan worden opgewaardeerd, wat betekent dat er verschillende aanpassingen kunnen worden gemaakt, zoals nieuwe software-updates. Het brede idee is om de levensduur van apparaten te verlengen terwijl 5G zelf blijft evolueren.

De mmWave-module in het model ondersteunt ook de nieuwe 41 Ghz-band en ondersteunt alle wereldwijde mmWave-frequenties.

De dekking zou ook beter moeten zijn, terwijl er ook verschillende energiebesparende technologieën zijn. Een technologie genaamd Smart Transit zorgt ervoor dat de snelheden zo hoog zijn als ze kunnen zijn zonder de radio-emissies boven een aanvaardbaar niveau te verhogen.

Qualcomm heeft ook de Snpadragon X62-modem aangekondigd voor gebruik in mobiele breedbandapparatuur.

Geschreven door Dan Grabham.