Qualcomm Snapdragon 870 is een snellere 865 Plus voor sub-vlaggenschipapparaten

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft de Snapdragon 870 geïntroduceerd om 2021 sub-vlaggenschip Android-telefoons van stroom te voorzien. Het zit onder de Snapdragon 888 die vorige maand werd geïntroduceerd en is in wezen een iets snellere versie van de Snapdragon 865 Plus die halverwege vorig jaar werd geïntroduceerd.

Het feit dat Qualcomm een chipset moet produceren die direct onder Snapdragon 888 zit, zou een compliment moeten zijn voor rivalen, met name Mediatek met zijn Dimensity 800 en 1000.

Nogmaals, Snapdragon 870 is een 7nm procesgebaseerd, 5G-compatibel platform met Kryo 585 CPU-cores geklokt tot 3,2 Ghz, dus de prestaties zouden best aardig moeten zijn. Dat is echter maar iets sneller dan de 865 Plus met 3,1 Ghz.

De andere belangrijke specificaties zijn bijna hetzelfde en wederom wordt de X55 5G-modem gebruikt in plaats van de nieuwere X60 . De 5G-ondersteuning omvat de snelste op mmWave gebaseerde 5G-specificatie (naast low- en mid-band-ondersteuning die vaker voorkomt), zoals je nu zou verwachten van een vlaggenschip 5G-platform.

Er is Qualcomms 5e generatie AI Engine naast ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 4K-beeldschermen, nogmaals dankzij dezelfde Adreno 650 GPU.

De aankondiging noemt verschillende bekende en voorspelbare namen die de nieuwe chipset zullen gebruiken, waaronder Motorola, OnePlus, Oppo en Xiaomi - allemaal langdurige Qualcomm-partners. Vivo zou ook een nieuwe handset aankondigen met Snapdragon 870, terwijl Qualcomm ook heeft bevestigd dat iQOO een klant is voor de nieuwe chipset. Dit zou het platform kunnen zijn dat wordt gebruikt in de nieuwe OnePlus 9 .

Al deze bedrijven hebben zich er ook toe verbonden Snapdragon 888 ook in vlaggenschipapparaten te gebruiken. Apparaten met beide Snapdragon 870 worden in de komende weken aangekondigd. We zullen ook meer Snapdragon 888-aankondigingen ontvangen - de Samsung Galaxy S21-serie bevat de Snapdragon 888 in de VS en China.

Geschreven door Dan Grabham.