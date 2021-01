Qualcomms Snapdragon 480 wijst in de richting van goedkope 5G-telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slechts enkele weken na de lancering van zijn vlaggenschip 5G-hardware voor 2021 , heeft Qualcomm zijn aandacht gericht op een nieuw platform voor goedkopere 5G-telefoons.

We zullen de komende weken telefoons met de nieuwe Snapdragon 480 zien verschijnen, met name van Nokia, OnePlus, Oppo en Vivo, allemaal langdurige Qualcomm-gebruikers. Deze zouden vermoedelijk zijn gelanceerd in de februari / maart-slot die zou zijn bezet door Mobile World Congress . In plaats daarvan is dat evenement uitgesteld tot juni.

Cruciaal voor een relatief low-end chipset is 5G-ondersteuning. Het meeste vlaggenschip en veel middenklasse telefoons bieden al 5G-ondersteuning en in 2021 zullen veel toegankelijke handsets 5G-ondersteuning krijgen. Andere technologieën die op dit platform worden ondersteund, zijn aptX-audio voor het streamen van audio via Bluetooth, 120fps FHD + schermondersteuning en QuickCharge 4+, dat een paar jaar oud is, maar zou moeten betekenen dat je na slechts 15 minuten aansluiten op een compatibele oplader voor 50 procent kunt opladen. Het is klaar voor Wi-Fi 6.

De Snapdragon 480 is gebaseerd op een 8nm-productieproces en zal dus nog steeds behoorlijk energiezuinig zijn, met de 2GHz CPU-cores die bijna het dubbele van de prestaties van de vorige generatie, Snapdragon 460, bieden. Dezelfde prestatieverbetering geldt voor de grafische processor, terwijl die ook een boost van 70 procent voor AI-prestaties.

Geschreven door Dan Grabham.