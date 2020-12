Qualcomm en Google werken samen om de kloof tussen Android- en iPhone-updates te verkleinen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm en Google hebben een samenwerking aangekondigd om het voor fabrikanten van Android-telefoons gemakkelijker te maken om ervoor te zorgen dat hun apparaten compatibel zijn met de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem en om het updateproces te versnellen.

Hoewel er in de praktijk weinig verschil is tussen de functionaliteit van toonaangevende Android-telefoons en Apples eigen smartphone, de iPhone, zijn updates altijd de schrik geweest van het Google-platform.

Apple slaagt er niet alleen in om al zijn apparaten op dezelfde dag bij te werken, maar dat omvat vaak ook ondersteuning voor veel oudere apparaten. iOS 14 , de nieuwste iPhone-software van Apple, gaat helemaal terug naar de iPhone SE, aangekondigd in 2016. Android 11 gaat daarentegen slechts terug tot de Pixel 2, aangekondigd in 2017.

Maar dat is slechts een deel van het plaatje, omdat veel reguliere merken, zoals Samsung, geen apparaten ondersteunen die ouder zijn. Er is bijvoorbeeld geen teken dat de Samsung Galaxy S9 - gelanceerd in 2018 - Android 11 krijgt.

Google heeft geprobeerd het probleem voor updates en updatesnelheid op te lossen via Project Treble , ontworpen om het voor leveranciers sneller en gemakkelijker te maken om hun apparaten bij te werken. Dat heeft tot op zekere hoogte gewerkt, met een snellere uitrol van de nieuwste Android-versie in sommige modellen in de afgelopen jaren, geholpen door zaken als rollende bètaprogrammas.

De laatste aankondiging van Qualcomm en Google lijkt veel specifieker te zijn. Beginnend met de Qualcomm Snapdragon 888, ondersteunt Qualcomm vier jaar OS- en beveiligingsupdates voor apparaten die het Project Treble-framework gebruiken. Dat zou het voor fabrikanten die Qualcomm-hardware gebruiken gemakkelijker moeten maken om updates te pushen en die kloof met de updatepositie van Apple te dichten - en dat geldt waarschijnlijk voor Googles eigen Pixel-variëteit aan telefoons.

Dit is natuurlijk slechts een deel van de vergelijking: fabrikanten zullen de onderliggende hardware niet langer de schuld kunnen geven van het ontbreken van updates, maar ze zullen er nog steeds voor moeten zorgen dat al het andere dat ze in hun apparaten hebben, werkt zoals het hoort. Voor die bedrijven die de hele ervaring veranderen, is dat nog veel werk aan de winkel.

Terugkomend op Samsung: dat verandert misschien niets aan de situatie voor het bedrijf dat een groot aantal telefoonvarianten heeft, verdeeld over zowel Qualcomm- als Exynos-hardware, maar het betekent mogelijk langere ondersteuning voor die van die oudere vlaggenschipapparaten.

Uiteindelijk staat Android nog steeds voor een zware strijd. Projecten zoals Android One moesten een ervaring bieden die altijd up-to-date is. Maar op het moment van schrijven heeft Nokia (de grootste gebruiker van Android One) ongeveer drie maanden geen update van zijn Android 10-apparaten sinds de release van Android 11 op Pixel-telefoons.

We verwachten geen gelijkheid tussen Apple en Google - Apple heeft een enorm thuisvoordeel, met strakkere controle over hoe en waar iOS wordt gebruikt - terwijl het ook alleen op premium-apparaten draait. Android is veel opener, veel breder verspreid en is beschikbaar op veel meer betaalbare apparaten die misschien nooit op de updatelijst van een bedrijf komen. Maar dit zou het geval kunnen versterken voor die apparaten die Qualcomm-hardware gebruiken en we verwachten op zijn minst ook langere ondersteuning voor Pixel-apparaten.

Geschreven door Chris Hall.