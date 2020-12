De Snapdragon 678-processor zal in 2021 betere fotografie bij weinig licht naar telefoons uit het middensegment brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn volgende generatie mobiele processor aangekondigd voor de mid-range telefoonmarkt , genaamd de Snapdragon 678. Zoals bij elke platformupdate brengt het meer naar de tafel dan alleen verbeterde snelheid en kracht.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat telefoons uit het middensegment hun fotografie- en videogame zullen verbeteren. Het maakt gebruik van iets dat de Spectra 250L ISP (beeldsignaalprocessor) wordt genoemd om betere fotos te maken dan mogelijk was met zijn voorganger, de Snapdragon 675.

De beeldverwerkingsmogelijkheden van de Snapdragon 768 betekenen ondersteuning van maximaal drie cameras met maximaal 48 megapixelsensoren en bieden geen sluitervertraging. Je krijgt ook een AI-engine die helpt bij het verbeteren van functies zoals achtergrondonscherpte in portretmodus, cameraprestaties bij weinig licht en laser-autofocus mogelijk maakt.

Videografen kunnen ook onbeperkt 4K-video en slow motion opnemen. Plus tot 5x optische zoom.

Het gaat echter niet alleen om camera-verbeteringen. Voor de spec-fans is de kloksnelheid van de CPU verhoogd tot 2,2 GHz (dat is een toename ten opzichte van de 2,0 GHz van de Snapdragon 675), plus verbeterde grafische prestaties in games met de Adreno 612 GPU.

Qualcomm zegt dat je snellere framesnelheden betrouwbaar zult zien behouden gedurende langere perioden, zonder zoveel frame drops of stotteringen als je zou kunnen zien met de 675. Het is geoptimaliseerd voor Unity, Messiah, NeoX en Unreal Engine 4, om ervoor te zorgen dat je niet lijdt alleen omdat je de beste games in de Play Store wilt spelen.

Zoals met elke nieuwe processor, is er ook een verbetering van de efficiëntie, zodat u overal helderdere fotos en snellere prestaties kunt krijgen zonder dat er extra stroom uit uw kostbare batterij wordt gehaald.

Overschakelen naar netwerkprestaties, en nee - ongebruikelijk voor 2020 - dit is geen 5G-processor. De Snapdragon 678-processor bevat de X12 LTE-modem die je snelle 4G LTE-ondersteuning biedt met carrier-aggregatie, zodat je downloadsnelheden tot 600 Mbps kunt halen op netwerken die dit ondersteunen. Met die snelheden hoef je niet jaloers te zijn op je vrienden met 5G-telefoons.

Bovendien krijgt u een betrouwbare snelle verbinding, zelfs in gebieden met veel netwerkverkeer. Al met al betekent dit dat we een betere allround ervaring zullen zien van telefoons die minder dan £ 300 / $ 300 kosten, wat geweldig nieuws is voor diegenen die het meeste uit hun geld willen halen.

Ga voor een volledig overzicht van de specificaties en details naar de speciale pagina van Qualcomm .

Geschreven door Cam Bunton.