Qualcomm Snapdragon 888: detaillering van het vlaggenschip mobiele platform 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwe Snapdragon 888-platform van Qualcomm is een belangrijke upgrade van de vorige 865/865 Plus-chipset van het bedrijf en is het "hoogtepunt van vele jaren werk van duizenden ingenieurs".

Snapdragon 888 is ongegeneerd premium en zal in 2021 te zien zijn in vlaggenschiptelefoons van Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi en ZTE. En er zullen er meer zijn.

Dus wat doet het? Dat is wat we hier willen uitleggen.

Ten eerste is de 888 alleen een 5G-platform. Dat komt omdat de X60-modem van Qualcomm - aangekondigd in februari op wat zou zijn geweest Mobile World Congress - nauw geïntegreerd is in het silicium. Het maakt volledige 5G-connectiviteit mogelijk voor Sub-6GHz en inkomende mmWave-netwerken (stand-alone en niet-stand-alone) en ook carrier-aggregatie, waardoor netwerken in wezen de dekking en snelheden slim kunnen vergroten.

Het is in staat tot 7,5 Gbps in termen van out-en-out-snelheid, wat veel hoger is dan wat 5G-netwerken momenteel kunnen leveren.

Het platform ondersteunt 5G-roaming over meerdere simkaarten en maakt verbinding met bijna elk 5G-netwerk wereldwijd.

Het Snapdragon 888-platform is gebaseerd op 5nm-technologie. Dit is dezelfde procestechnologie die Apple gebruikt voor bijvoorbeeld de A14 Bionic van de iPhone 12 . Hier is een blokschema van het platform:

De Kryo 680 is een octacore CPU die wordt geleid door een 2,84 GHz Prime-kern met 1 MB L2-cache op basis van het meer aanpasbare ARM Cortex-X1-ontwerp - dit ontwerp belooft een prestatieverbetering van ongeveer 30 procent ten opzichte van ARMs vorige A-serie kernontwerp.

De Prime-core wordt ondersteund door vier Cortex-A78-gebaseerde cores geklokt op 2,4 GHz en met 512 KB L2-cache. Beide ARM Cortex-ontwerpen zijn nieuw voor 2020. Hoewel Cortex-A1 een gloednieuw ontwerp is dat is ontworpen voor topprestaties, is de A78 een evolutie van de A76- en A77-ontwerpen die we in recente apparaten hebben gezien, zij het met een stijging van ongeveer 20 procent in aanhoudende prestaties op hetzelfde vermogen.

Ten slotte werken vier Cortex-A55 low-power-cores op 1,8 GHz met 128 KB L2-cache per core. Het nieuwe ontwerp geeft volgens Qualcomm een prestatieverbetering van 25 procent.

Qualcomm zegt dat het de kernen heeft ontworpen om gedurende een langere periode meer consistente stroom te leveren. De energie-efficiëntie is ook 25 procent beter, wat betekent dat ondanks de verbeterde prestaties het batterijverbruik moet worden verminderd.

Grafische technologie is altijd een belangrijk aandachtsgebied geweest voor Snapdragon en inderdaad, de Adreno 660 biedt ongeveer 35 procent snellere weergave in vergelijking met de vorige generatie. Variable Rate Shading (VRS) wordt voor het eerst geïntroduceerd op een mobiel apparaat, voorheen alleen beschikbaar op de nieuwe generatie consoles en high-end pcs.

Een nieuwe technologie - Game Quick Touch genaamd - betekent dat je invoer ook beter reageert, zelfs bij snelle fps-games. Qualcomm claimt een toename van het reactievermogen van ongeveer 20 procent.

Er is ook ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 6E (6 GHz) - de nieuwste generatie van die technologie, terwijl er ook ondersteuning is voor de allernieuwste Bluetooth 5.2-technologie. De gepatenteerde FastConnect 6900-technologie van Qualcomm maakt snelle verbindingen over drie Wi-Fi-kanalen mogelijk, evenals ondersteuning voor hoogwaardige Bluetooth-audio.

De cameratechnologie is enorm verbeterd. Dat komt omdat de Spectra 580 ISP (Image Signal Processor) in staat is om tegelijkertijd van drie verschillende lenzen op te nemen. Dat betekent dat alle drie de lenzen klaar zijn voor gebruik - schakelen tussen beide is direct mogelijk. De nieuwe ISP ondersteunt ook burst-snapshots van 120 fps voor actiefotos met hoge resolutie.

Je kunt ook tegelijkertijd drie 4K HDR-videostreams opnemen. En er is ook verbeterde fotografie bij weinig licht. Er is ook ondersteuning voor nieuwe Staggered HDR-beeldsensoren van de volgende generatie die drie verschillende beelden vastleggen en deze samenstellen.

Interessant is dat Snapdragon 888 het eerste platform zal zijn dat de inkomende Content Authenticity Initiative- standaard ondersteunt. Het initiatief is ontwikkeld door zowel Adobe als Twitter en verwijst duidelijk naar de bron van een afbeelding, zodat u kunt zien of deze is gewijzigd wanneer deze ergens anders wordt gepost. Verwacht de komende weken nog veel meer over deze technologie te horen.

Over AI-mogelijkheden wordt tegenwoordig vaak gesproken voor smartphone-chips, vooral vanwege de complexe dingen die we onze telefoons vragen te verwerken. De Qualcomm Hexagon 780 is de nieuwe AI-chip in de Snapdragon 888. Hij kan nu 26 TOPS uitvoeren, wat neerkomt op 26 biljoen bewerkingen per seconde. Naast deze verwerkingskracht, is er ook een energiezuinige AI-processor aan boord om het hoofd te bieden aan regelmatige interacties zoals schermwake en detectie van telefoonlift.

Ten slotte bevat de Snapdragon 888 een nieuwe Hypervisor, waarmee u verschillende instances van hetzelfde besturingssysteem kunt uitvoeren. U kunt dus één versie van Android voor werk hebben en een heel andere ervaring voor thuis. App-gegevens kunnen tussen beide worden geïsoleerd.

De eerste Snapdragon 888-telefoons zullen begin 2021 bij ons zijn.

Geschreven door Dan Grabham.