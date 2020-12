Qualcomm onthult zijn vlaggenschip-telefoonhardware voor 2021: Snapdragon 888

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn nieuwste vlaggenschip-telefoonhardware Snapdragon onthuld.

Het heet de Snapdragon 888, dus wordt het niet Snapdragon 875 genoemd zoals we hadden verwacht - het platform wordt vermoedelijk zo genoemd omdat het nummer 8 in China als veel geluk wordt beschouwd.

We zullen morgen meer details over de hardware ontdekken en u er dan een diepgaand stuk over brengen, hoewel we hieronder enkele eerste details hebben. Uiteraard is het een 5G-compatibel platform zoals je zou verwachten.

Enkele fijnere details op het platform zijn eerder gelekt en aangezien we al een 5nm-gebaseerd mobiel platform hebben gelanceerd in de vorm van Apples A14 Bionic , is het geen grote sprong om aan te nemen dat de lekken correct zijn.

De onthulling vond plaats aan het begin van Qualcomms Snapdragon Summit, de jaarlijkse briefing van het bedrijf voor pers en media. Gewoonlijk komt iedereen samen op één locatie, maar in 2020 is het evenement virtueel. U kunt de keynotes van het evenement bekijken zoals ze openbaar beschikbaar zijn.

Qualcomm zegt dat de volgende bedrijven "hun steun hebben verleend aan Snapdragon 888", wat in feite betekent dat ze 888-gebaseerde apparaten zullen aanbieden: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi en ZTE. Sony verscheen ook tijdens het evenement, dus het is veilig om aan te nemen dat zijn Xperia-apparaten aan boord zijn.

Binnenin de Snapdragon 888 bevindt zich de nieuwste X60 5G-modem van Qualcomm die toegang biedt tot zowel Sub-6Ghz als mmWave. Hoewel mmWave nog niet in Europa is, zal het in 2021 verschijnen - het biedt hogere headline-snelheden dan andere 5G-netwerken, maar over een korter bereik, dus het zal voornamelijk in grote steden worden gebruikt.

Er is ook ondersteuning voor stand-alone en niet-stand-alone netwerken naast 5G-carrier-aggregatietechnologie, waardoor netwerken in wezen de mogelijkheid krijgen om dekking en capaciteit te vergroten.

Het platform heeft ook een nieuwe AI-engine die, zegt Qualcomm, een grote sprong voorwaarts is ten opzichte van de vorige generatie. Er is ook een grote upgrade voor de Adreno-graphics aan boord (met Qualcomm Elite Gaming), terwijl de Spectrum ISP nu in staat is om apparaten in staat te stellen afbeeldingen vast te leggen met 2,7 gigapixels per seconde of 120 fotos gemaakt met een resolutie van 12 megapixels.

Qualcomm zegt dat deze mogelijkheid tot 35 procent sneller is dan de vorige generatie.

Geschreven door Dan Grabham.