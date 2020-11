Qualcomm gaat 4G-chips maken voor toekomstige Huawei-telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals u wellicht weet, is Huawei het onderwerp geweest van een doorlopend handelsverbod van de VS, waardoor het Chinese conglomeraat geen toegang heeft tot veel technologieën die het nodig heeft om chips te maken voor zijn telecomapparatuur en smartphones.

Nu kan het zand echter verschuiven.

De VS hebben Qualcomm - een Amerikaans bedrijf natuurlijk - een licentie verleend om Huawei 4G-chips te leveren, zodat het telefoons kan blijven produceren. Qualcomm bevestigde dat ja, het was nu toegestaan om de chips te verkopen. "We hebben een licentie gekregen voor een aantal producten, waaronder een aantal 4G-producten", vertelde een woordvoerder van Qualcomm aan Reuters.

Verdere aanvragen zijn ook ingediend bij de Amerikaanse regering door Qualcomm - vermoedelijk omvat dit ook 5G-modemchips en ook Qualcomm Snapdragon SoCs - we weten dat Huawei zijn eigen Kirin-chipvoorraad opraakt . De VS voerden in september nog strengere beperkingen in voor Huawei, waardoor het zelfs in de VS toegang kreeg tot apparatuur voor het maken van chips.

Het interessante is wat dit doorlopend voor Huawei zou kunnen betekenen: mag het Chinese bedrijf producten kopen van Amerikaanse bedrijven, maar zijn waren - met name 5G-telecomapparatuur - niet verkopen in de VS? Het is ook een open vraag hoe de VS hun standpunt onder de komende regering zullen veranderen nu het Trump-tijdperk ten einde loopt.

Amerikaanse druk heeft het VK ongetwijfeld ook overtuigd om ook Huawei 5G-apparatuur te verbieden .

Intel en Microsoft hebben al licenties om Huawei te leveren.

