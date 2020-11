Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm kondigt doorgaans elk jaar in december zijn top-end mobiele platform aan. In 2020 wordt dat naar verwachting de Snapdragon 875 - de verbeterde chipset ten opzichte van de Snapdragon 865 uit 2019.

Omdat niets tegenwoordig een geheim kan zijn, zijn de eerste specificaties over SD875 al uitgelekt via de Chinese sociale site Weibo .

De belangrijkste afhaalmogelijkheid voor SD875 is dat het naar verwachting de eerste 5nm-chipset van Qualcomm zal zijn. Dat is slechts vijf nanometer tussen de transistors, in plaats van de 7 nm van de huidige SD865.

Waarom is dat van belang? De transistors zijn kleiner en dichter bij elkaar, dus er is over het algemeen minder stroom nodig. Een betere efficiëntie hiervan betekent waarschijnlijk minder warmte en minder batterijverbruik.

Het lek suggereert ook dat de chip één Cortex-X1-kern (op 2,84 GHz), drie Cortex-A78-ondersteunende kernen (op 2,42 GHz) en vier meer energiezuinige Cortex-A55 (op 1,8 GHz) zal hebben. Hierdoor kan de SD875 met zijn kerntoepassingen jongleren, afhankelijk van de uit te voeren taak, voor een betere efficiëntie. De Snapdragon 875 zou ook nieuwe Adreno 660-graphics brengen, met verbeterde cache en geheugenbandbreedte.

Hoe verhoudt dit zich tot de vorige generatie? De Snapdragon 875 zou 20 procent aanhoudende prestatieverbetering moeten bieden ten opzichte van Snapdragon 865, met een piekprestatieverbetering van 30 procent.

Of u dat in welke toepassingen dan ook zult merken, op basis van wat beschikbaar is voor mobiel, is echter de vraag. Veel fabrikanten wenden zich tot de goedkopere Snapdragon 765 om voldoende stroom te leveren zonder de hogere kosten.

Het is voorlopig allemaal geruchten, we zullen meer weten in december 2020 wanneer Qualcomm officieel zijn toekomstige chipset-plannen onthult.

Geschreven door Mike Lowe.