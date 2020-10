Qualcomm en Asus werken mogelijk samen aan een gametelefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm levert de chips achter een breed scala van s werelds populairste smartphones, maar dat maakt het niet per se een begrip buiten technische kringen.

Het maken van zijn eigen telefoons, of op zijn minst een actievere hand nemen bij het maken van een apparaat, zou daar misschien verandering in kunnen brengen. Dat zou zelfs een deel van de logica kunnen zijn achter berichten dat Qualcomm mogelijk hand in hand met Asus werkt aan een toekomstige telefoon die volledig op mobiele gamers is gericht.

Zoals je zou verwachten, zou Asus het voortouw nemen als het gaat om het ontwerp en de hardware van de telefoon, zoals je zou verwachten, terwijl Qualcomm een actieve rol zou spelen bij het vormgeven van zijn software om een Snapdragon-processor beter te gebruiken.

Die processor zou de Snapdragon 875 kunnen zijn, een nieuwe chip die naar verwachting later dit jaar op de Qualcomm Snapdragon Tech Summit in december zal verschijnen.

Het is mogelijk dat de nieuwe gaming-smartphone bij de lancering wordt getoond om de mogelijkheden van de nieuwe chipset te demonstreren, hoewel de verwachting is dat deze pas in 2021 algemeen beschikbaar zal worden, samen met de andere telefoons die de nieuwe Snapdragon rocken.

Asus heeft al enige echte ervaring in de gaming-telefoonarena achter zijn ROG Phone-line-up, die tot nu toe drie generaties van apparaten op de markt heeft gebracht, dus het lijkt een veilig paar handen om nog een telefoon voor Qualcomm te bouwen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.