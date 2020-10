Qualcomm kondigt aan wanneer het Snapdragon 875 zal lanceren - de hardware die de vlaggenschiptelefoons van 2021 zal aandrijven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft aangekondigd dat zijn jaarlijkse showcase dit jaar virtueel zal zijn. Geen verrassing, maar het evenement is belangrijk omdat we meestal de nieuwe telefoonhardware zien die veel van de vlaggenschiptelefoons van volgend jaar van stroom zal voorzien - vrijwel zeker Snapdragon 875 genaamd.

De Qualcomm Snapdragon Summit 2020 vindt plaats op 1 en 2 december en we brengen je hier al het laatste nieuws.

Het Snapdragon Summit-evenement zal ook het nieuwste werk van Qualcomm op always-connected Windows 10-pcs (ACPC) demonstreren en we krijgen mogelijk een vervolg op het Snapdragon 8cx-platform . Snapdragon is gebaseerd op ARM-technologieën en nu Apple overstapt op zijn eigen ARM-gebaseerde Apple Silicon voor de volgende generatie Macs , is het onderwerp ARM-gebaseerde laptops - met on-board 5G-connectiviteit natuurlijk - nog nooit zo heet geweest.

Qualcomm levert ook de 5G-modems voor de nieuwe iPhone 12 en het bedrijf kan ook praten over zijn volgende generatie modemhardware, hoewel dat meestal elk jaar plaatsvindt tijdens het Mobile World Congress. Dat is nu vanaf februari uitgesteld tot zomer 2021 .

We kunnen ook mededelingen over mixed reality en / of virtual reality ontvangen.

We weten dat de belangrijkste aankondigingen zullen plaatsvinden in de middag Britse tijd, dus s ochtends aan de westkust van de VS. Meestal livestreamt Qualcomm het evenement en we verwachten dat het voor iedereen toegankelijk is, dus we brengen je de streams wanneer we kunnen.

Geschreven door Dan Grabham.