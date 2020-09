Qualcomm Snapdragon 750G wil gaming stimuleren in 5G-smartphones uit het middensegment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft een ander mobiel platform uit de Snapdragon 700-serie aangekondigd, de Snapdragon 750G. Dit werkt de 730G effectief bij door 5G aan de mix toe te voegen, waardoor dit weer een betaalbare route naar de volgende generatie connectiviteit is.

De nieuwe Snapdragon 750G verhoogt de prestaties van de 730G - te vinden in de Google Pixel 4a - door de CPU-prestaties met 20 procent te verhogen, de grafische prestaties met 10 procent en AI ook een boost van 20 procent te geven.

Het gebruikt de X52-modem - dezelfde als die in de Snapdragon 765 - om wereldwijde 5G-connectiviteit mogelijk te maken, met betrekking tot mmWave en sub-6, met standalone en niet-standalone ondersteuning.

Vergeleken met de 765G die al populair is gebleken in apparaten zoals de OnePlus Nord , heeft de 750G waarschijnlijk een iets lager vermogen. Het ondersteunt alleen beeldschermen tot bijvoorbeeld Full HD +, maar het ondersteunt nog steeds die op 120Hz.

De G aan het einde van de naam is een indicatie dat Qualcomm dit bij gaming gooide en zegt dat het 10-bit HDR-ondersteuning bij gaming zal bieden. Dit is het soort hardware dat waarschijnlijk zijn weg zal vinden naar 5G-apparaten uit het middensegment en die u veel prestaties wil bieden zonder vlaggenschipprijzen te vragen.

Dat is heel erg een thema van 2020 en we kunnen zien dat dit doorgaat. Terwijl vlaggenschiptoestellen strijden om de camera met de hoogste resolutie te produceren, krijgen we in de middenklasse nu zeer goede prestaties, alle functies die je redelijkerwijs zou willen hebben en dat alles voor de helft van de prijs van de beste telefoons.

We weten niet zeker wanneer we de eerste apparaten met de Snapdragon 750G zullen zien, maar we vermoeden dat er eind 2020 of begin 2021 iets zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.